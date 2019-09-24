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      Трампу можуть оголосити імпічмент: відома дата початку процедури

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      Початок процедури імпічменту Трампа можуть оголосити вже в ніч на 25 вересня
      Початок процедури імпічменту Трампа можуть оголосити вже в ніч на 25 вересня / wbur.org

      Спікер палати представників Ненсі Пелосі планує оголосити початок процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Свою заяву Ненсі Пелосі планує оголосити після зустрічі з представниками демократичної партії, що відбудеться у ніч на 25 вересня.

      Бажання оголосити імпічмент серед значної частини демократів настало, коли Трамп дозволив оприлюднити його телефонну розмову з Зеленським, повідомляє The Washington Post.

      До слова: Трамп доручив оприлюднити стенограму скандальної розмови з Зеленським

      "Тепер, коли ми маємо факти, ми готові", – заявила Ненсі Пелосі.

      Пелосі та верховні демократи приватно вже обговорювали створення спеціального комітету для проведення можливого імпічменту Дональда Трампа.

      Більшість серед демократів, яка виступає за проведення спеціального розслідування щодо імпічменту Трампа, з'явилася протягом останніх двох діб. Тепер таких 150 з 235.

      Настає час, коли вам потрібно рухатись духом історії, щоб вжити заходів щодо захисту та збереження цілісності нашої нації. Я вірю, я справді вірю, що прийшов час розпочати імпічмент проти цього президента,
      – заявив демократ Джон Льюїс.

      Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

      blog_ava
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      24 вересня
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      Теги: Новини політики Зеленський у США Дональд Трамп Новини США
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