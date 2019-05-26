Возможно ли восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Собор Парижской Богоматери был сильно поврежден после пожара, который случился 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить Нотр-Дам за пять лет.

Макрон заявил, что срок в пять лет возможен без ущерба качеству материалов и процессу строительных работ, пишет Le Monde.

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Восстановление Нотр-Дама за пять лет вызвало недоумение у многих французских архитекторов. Они считают, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

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Все же Эммануэль Макрон уверяет, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться "тем, что сделал Виолле-ле-Дюк", который в 19-м веке построил этот шпиль.

Что случилось с Собором Парижской Богоматери?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме беспокоятся из-за витражей. Хотя большая их часть и уцелела, они все же подверглись воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Причины пожара до сих пор выясняются, однако возгорание связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "непреднамеренное уничтожение огнем".

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