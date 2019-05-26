Чи можливо відновити Нотр-Дам за 5 років
Собор Паризької Богоматері було сильно пошкоджено після пожежі, яка трапилася 15 квітня. Президент Франції Еммануель Макрон вважає технічно можливим відновити Нотр-Дам за п'ять років.
Макрон заявив, що термін в п'ять років можливий без шкоди якості матеріалів і процесу будівельних робіт, пише Le Monde.
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Відновлення Нотр-Даму за п'ять років викликало подив у багатьох французьких архітекторів. Вони вважають, що в реальності подібні роботи займуть набагато більше часу.
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Все ж Еммануель Макрон запевняє, що шпиль собору буде повністю відновлений. При цьому, за його словами, архітектори повинні будуть проявити винахідливість при відновленні собору і надихнутися "тим, що зробив Виолле-ле-Дюк", який в 19-м столітті спорудив цей шпиль.
Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.
Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".
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