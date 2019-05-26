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      Чи можливо відновити Нотр-Дам за 5 років

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      Чи можливо відновити Нотр-Дам за 5 років
      Чи можливо відновити Нотр-Дам за 5 років / Getty Images

      Собор Паризької Богоматері було сильно пошкоджено після пожежі, яка трапилася 15 квітня. Президент Франції Еммануель Макрон вважає технічно можливим відновити Нотр-Дам за п'ять років.

      Макрон заявив, що термін в п'ять років можливий без шкоди якості матеріалів і процесу будівельних робіт, пише Le Monde.

      Читайте також: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму

      Відновлення Нотр-Даму за п'ять років викликало подив у багатьох французьких архітекторів. Вони вважають, що в реальності подібні роботи займуть набагато більше часу.

      Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.
      Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.
      Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

      Все ж Еммануель Макрон запевняє, що шпиль собору буде повністю відновлений. При цьому, за його словами, архітектори повинні будуть проявити винахідливість при відновленні собору і надихнутися "тим, що зробив Виолле-ле-Дюк", який в 19-м столітті спорудив цей шпиль.

      Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини Франції Архітектура Пожежа в Нотр-Дамі Еммануель Макрон
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