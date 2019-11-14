Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

Венеция – жемчужина Италии. Каждый год в этот сказочный город приезжают миллионы туристов, чтобы поплавать на гондоле знаменитыми каналами, погулять изящными мостами и увидеть уникальную архитектуру. Однако, накануне романтическую Венецию накрыло мощное наводнение – город ушел под воду.

Наводнение в Венеции в 2019 году

Венеция расположена на 117 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Они соединены между собой сетью каналов. В городе проживают более 250 тысяч человек.

Какова ситуация в Венеции сейчас

Италию несколько дней накрывают сильные сезонные дожди. Из-за этого вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затоплены почти 80% островной части города.

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Вода затопила большинство популярных туристических достопримечательностей: площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, Дворца Дожей, гостиницы и рестораны.

Последствия наводнения в Венеции

В Венеции с перебоями работает городской транспорт – речные трамвайчики и гондолы. Многие суды затопило или вынесло на набережную. К тому же сильное течение оторвало от причалов и уничтожило десятки гондол и других лодок.

Кроме того, несколько венецианских островов остались без электроэнергии. В Венеции закрыты детские сады, часть школ и магазинов.

Первые жертвы

Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Они проживали на острове Пеллестрина, что разделяет Венецианскую лагуну и Адриатическое море.

78-летний местный житель погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома. Еще один мужчина умер во время наводнения, но вероятно – естественной смертью.

Наводнение в Венеции: видео

Что говорит власть и какие убытки от наводнения

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро объявил в городе чрезвычайное положение и подписал указ о приостановке обучения в школах с 14 ноября.

Это не просто чрезвычайное наводнение – это катастрофа. Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием,

– подчеркнул он.

По словам Брюгнаро, серьезный урон получила базилика Святого Марка. На ее восстановление нужны будут миллионы.

"Убытки огромные. Речь идет о сотнях миллионах евро. Ведь говорится не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", – сказал Брюгнаро.



Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро во время наводнения

Что стало причиной наводнения

Мэр Луиджи Брюгнаро уверен, что причиной стихийного бедствия в Венеции стало изменение климата. Масштабы катастрофы из-за наводнения пока трудно оценить.

"Мощное наводнение в Венеции, что вызвало подтопление значительной части итальянского города, является прямым результатом изменения климата. Теперь правительство должно прислушиваться. Это последствия изменения климата... потери будут большими", – сказал он.

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Когда наводнение может пройти

Сильные осадки застали врасплох Венецию во вторник. Прогнозы синоптиков пока неутешительны – в ближайшие дни ожидается еще большее ухудшение погоды. Дожди будут заливать город минимум до следующей недели. Прояснения возможны только после 19-20 ноября.

Также синоптики предупреждают, что в четверг, 14 ноября, уровень воды опустится до 130 сантиметров, а в пятницу снова повысится до 140 сантиметров.

Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала

Страница истории: самые масштабные наводнения в Венеции

Наводнения различных масштабов случаются в Венеции едва ли не ежегодно. За несколько часов до наводнения над Венецией слышен душераздирающий вой сирен, а на кампаниле Сан-Марко появляется красный свет. Жители прибрежных островов и нижних этажей могут подготовиться к непогоде – убрать мебель, технику, личные вещи и переодеться.

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Самое масштабное наводнение накрыло Венецию 4 ноября 1966 года. Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся к отметке в рекордные 194 сантиметра.

Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Из-за стихии тысячи венецианцев остались без крыши над головой, люди массово выезжали из города. Также были разрушены дома, предприятия, магазины, мастерские и даже мосты. Убытки от наводнения оценили на сумму более чем шесть миллионов долларов.

В декабре 1979 года Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров.

Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров. Третье по мощности наводнение обрушилось на Венецию 1 декабря 2008 года . Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра.

. Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра. Последнее серьезное наводнение накрыло Венецию в прошлом 2018 году. Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей.



Наводнение в Венеции в 1966 году