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      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

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      Потоп в Венеции 2019 – новости сегодня о наводнении, как Венеция ушла под воду
      Наводнение в Венеции 2019 года / Коллаж 24 канала

      Венеция – жемчужина Италии. Каждый год в этот сказочный город приезжают миллионы туристов, чтобы поплавать на гондоле знаменитыми каналами, погулять изящными мостами и увидеть уникальную архитектуру. Однако, накануне романтическую Венецию накрыло мощное наводнение – город ушел под воду.

      Наводнение в Венеции в 2019 году

      Венеция расположена на 117 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Они соединены между собой сетью каналов. В городе проживают более 250 тысяч человек.

      Какова ситуация в Венеции сейчас

      Италию несколько дней накрывают сильные сезонные дожди. Из-за этого вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затоплены почти 80% островной части города.

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      Вода затопила большинство популярных туристических достопримечательностей: площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, Дворца Дожей, гостиницы и рестораны.

      Последствия наводнения в Венеции

      В Венеции с перебоями работает городской транспорт – речные трамвайчики и гондолы. Многие суды затопило или вынесло на набережную. К тому же сильное течение оторвало от причалов и уничтожило десятки гондол и других лодок.

      Кроме того, несколько венецианских островов остались без электроэнергии. В Венеции закрыты детские сады, часть школ и магазинов.

      Первые жертвы

      Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Они проживали на острове Пеллестрина, что разделяет Венецианскую лагуну и Адриатическое море.

      78-летний местный житель погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома. Еще один мужчина умер во время наводнения, но вероятно – естественной смертью.

      Наводнение в Венеции: видео

       

      Что говорит власть и какие убытки от наводнения

      Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро объявил в городе чрезвычайное положение и подписал указ о приостановке обучения в школах с 14 ноября.

      Это не просто чрезвычайное наводнение – это катастрофа. Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием,
      – подчеркнул он.

      По словам Брюгнаро, серьезный урон получила базилика Святого Марка. На ее восстановление нужны будут миллионы.

      "Убытки огромные. Речь идет о сотнях миллионах евро. Ведь говорится не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", – сказал Брюгнаро.


      Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро во время наводнения

      Что стало причиной наводнения

      Мэр Луиджи Брюгнаро уверен, что причиной стихийного бедствия в Венеции стало изменение климата. Масштабы катастрофы из-за наводнения пока трудно оценить.

      "Мощное наводнение в Венеции, что вызвало подтопление значительной части итальянского города, является прямым результатом изменения климата. Теперь правительство должно прислушиваться. Это последствия изменения климата... потери будут большими", – сказал он.

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      Когда наводнение может пройти

      Сильные осадки застали врасплох Венецию во вторник. Прогнозы синоптиков пока неутешительны – в ближайшие дни ожидается еще большее ухудшение погоды. Дожди будут заливать город минимум до следующей недели. Прояснения возможны только после 19-20 ноября.

      Также синоптики предупреждают, что в четверг, 14 ноября, уровень воды опустится до 130 сантиметров, а в пятницу снова повысится до 140 сантиметров.

      Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала

       

      Страница истории: самые масштабные наводнения в Венеции

      Наводнения различных масштабов случаются в Венеции едва ли не ежегодно. За несколько часов до наводнения над Венецией слышен душераздирающий вой сирен, а на кампаниле Сан-Марко появляется красный свет. Жители прибрежных островов и нижних этажей могут подготовиться к непогоде – убрать мебель, технику, личные вещи и переодеться.

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      • Самое масштабное наводнение накрыло Венецию 4 ноября 1966 года. Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся к отметке в рекордные 194 сантиметра.
      • Из-за стихии тысячи венецианцев остались без крыши над головой, люди массово выезжали из города. Также были разрушены дома, предприятия, магазины, мастерские и даже мосты. Убытки от наводнения оценили на сумму более чем шесть миллионов долларов.
      • В декабре 1979 года Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров.
      • Третье по мощности наводнение обрушилось на Венецию 1 декабря 2008 года. Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра.
      • Последнее серьезное наводнение накрыло Венецию в прошлом 2018 году. Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей.


      Наводнение в Венеции в 1966 году

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Публикации климат Жертвы Статьи История Чрезвычайное положение Стихийный бедствия
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