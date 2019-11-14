Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
Венеция – жемчужина Италии. Каждый год в этот сказочный город приезжают миллионы туристов, чтобы поплавать на гондоле знаменитыми каналами, погулять изящными мостами и увидеть уникальную архитектуру. Однако, накануне романтическую Венецию накрыло мощное наводнение – город ушел под воду.
Наводнение в Венеции в 2019 году
Венеция расположена на 117 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Они соединены между собой сетью каналов. В городе проживают более 250 тысяч человек.
Какова ситуация в Венеции сейчас
Италию несколько дней накрывают сильные сезонные дожди. Из-за этого вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затоплены почти 80% островной части города.
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Вода затопила большинство популярных туристических достопримечательностей: площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, Дворца Дожей, гостиницы и рестораны.
Последствия наводнения в Венеции
В Венеции с перебоями работает городской транспорт – речные трамвайчики и гондолы. Многие суды затопило или вынесло на набережную. К тому же сильное течение оторвало от причалов и уничтожило десятки гондол и других лодок.
Кроме того, несколько венецианских островов остались без электроэнергии. В Венеции закрыты детские сады, часть школ и магазинов.
Первые жертвы
Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Они проживали на острове Пеллестрина, что разделяет Венецианскую лагуну и Адриатическое море.
78-летний местный житель погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома. Еще один мужчина умер во время наводнения, но вероятно – естественной смертью.
Наводнение в Венеции: видео
Что говорит власть и какие убытки от наводнения
Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро объявил в городе чрезвычайное положение и подписал указ о приостановке обучения в школах с 14 ноября.
Это не просто чрезвычайное наводнение – это катастрофа. Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием,
– подчеркнул он.
По словам Брюгнаро, серьезный урон получила базилика Святого Марка. На ее восстановление нужны будут миллионы.
"Убытки огромные. Речь идет о сотнях миллионах евро. Ведь говорится не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", – сказал Брюгнаро.
Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро во время наводнения
Что стало причиной наводнения
Мэр Луиджи Брюгнаро уверен, что причиной стихийного бедствия в Венеции стало изменение климата. Масштабы катастрофы из-за наводнения пока трудно оценить.
"Мощное наводнение в Венеции, что вызвало подтопление значительной части итальянского города, является прямым результатом изменения климата. Теперь правительство должно прислушиваться. Это последствия изменения климата... потери будут большими", – сказал он.
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Когда наводнение может пройти
Сильные осадки застали врасплох Венецию во вторник. Прогнозы синоптиков пока неутешительны – в ближайшие дни ожидается еще большее ухудшение погоды. Дожди будут заливать город минимум до следующей недели. Прояснения возможны только после 19-20 ноября.
Также синоптики предупреждают, что в четверг, 14 ноября, уровень воды опустится до 130 сантиметров, а в пятницу снова повысится до 140 сантиметров.
Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала
Страница истории: самые масштабные наводнения в Венеции
Наводнения различных масштабов случаются в Венеции едва ли не ежегодно. За несколько часов до наводнения над Венецией слышен душераздирающий вой сирен, а на кампаниле Сан-Марко появляется красный свет. Жители прибрежных островов и нижних этажей могут подготовиться к непогоде – убрать мебель, технику, личные вещи и переодеться.
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- Самое масштабное наводнение накрыло Венецию 4 ноября 1966 года. Тогда гигантские волны обрушились на площадь Сан-Марко, сметая все на своем пути. Уровень воды в городе поднялся к отметке в рекордные 194 сантиметра.
- Из-за стихии тысячи венецианцев остались без крыши над головой, люди массово выезжали из города. Также были разрушены дома, предприятия, магазины, мастерские и даже мосты. Убытки от наводнения оценили на сумму более чем шесть миллионов долларов.
- В декабре 1979 года Венецию вновь накрыло разрушительное наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 160 сантиметров.
- Третье по мощности наводнение обрушилось на Венецию 1 декабря 2008 года. Тогда вода в венецианской лагуне поднялась на 1,56 метра.
- Последнее серьезное наводнение накрыло Венецию в прошлом 2018 году. Тогда уровень воды в городе снова поднялся на 1,56 метра, было затоплено 75% улиц и площадей.
Наводнение в Венеции в 1966 году