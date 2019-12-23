16:36
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Венеции снова затопило улицы: фото и видео

      104 Читати новину українською
      В Венеции снова наводнение / nuovavenezia

      Накануне католического Рождества в Венеции уровень воды поднялся на 144 сантиметра выше нормы.

      Вода затопила много пешеходных улиц, людям трудно передвигаться по городу, они ходят по специально сооруженным помостам, сообщает Il Gazzettino.

      Читайте также: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

      Венеція повінь
      Вход в Собор Святого Марка подтоплен / Фото: nuovavenezia

      23 декабря улицы Венеции затопило – людям трудно передвигаться по городу: видео

      Эксперты предполагают, что 24 декабря, в канун Рождества, уровень воды опустится до 135 сантиметров. На праздник же можно ожидать еще меньший уровень воды – примерно 115 сантиметров.

      Улицы Венеции сегодня – вода достигает людям до колена: фотообзор

       

      Напомним, Венецию уже затапливало в этом году в ноябре. Тогда, 12 ноября, уровень воды достиг рекордной отметки – 187 сантиметров. Последний раз такое сильное наводнение было еще в 1966 году.

      Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
      сегодня
      18693
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Погода Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Лучшие приложения 2019 Android и iOS
      Михайло Года 28
      сегодня , 15:00 Проблема не в том, кто занимает президентское кресло в Киеве
      Павло Казарін 211
      сегодня , 14:00 Какими модными трендами запомнится 2019 год: интересная подборка
      Юлія Михайлова 77
      сегодня , 13:25 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 1010
      сегодня , 13:05 Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали
      Михайло Гема 105
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук