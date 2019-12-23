В Венеции снова затопило улицы: фото и видео

Накануне католического Рождества в Венеции уровень воды поднялся на 144 сантиметра выше нормы.

Вода затопила много пешеходных улиц, людям трудно передвигаться по городу, они ходят по специально сооруженным помостам, сообщает Il Gazzettino.

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Вход в Собор Святого Марка подтоплен / Фото: nuovavenezia

23 декабря улицы Венеции затопило – людям трудно передвигаться по городу: видео

Эксперты предполагают, что 24 декабря, в канун Рождества, уровень воды опустится до 135 сантиметров. На праздник же можно ожидать еще меньший уровень воды – примерно 115 сантиметров.

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Напомним, Венецию уже затапливало в этом году в ноябре. Тогда, 12 ноября, уровень воды достиг рекордной отметки – 187 сантиметров. Последний раз такое сильное наводнение было еще в 1966 году.