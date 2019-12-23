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      У Венеції знову затопило вулиці: фото та відео

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      У Венеції знову повінь / nuovavenezia

      Напередодні католицького Різдва у Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму.

      Вода затопила багато пішохідних вулиць, людям важко пересуватися містом, вони ходять по спеціально споруджених помостах, повідомляє Il Gazzettino.

      Читайте також: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

      Венеція повінь
      Вхід у Собор Святого Марка підтоплено /Фото: nuovavenezia

      23 грудня вулиці Венеції затопило – людям важко пересуватися містом: відео

      Експерти передбачають, що 24 грудня, у переддень Різдва, рівень води опуститься до 135 сантиметрів. На свято ж можна очікувати ще менший рівень води – приблизно 115 сантиметрів.

      Вулиці Венеції сьогодні – вода сягає людям до коліна: фотоогляд

       

      Нагадаємо, Венецію вже затоплювало цьогоріч у листопаді. Тоді, 12 листопада, рівень води сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів. Востаннє така сильна повінь була ще 1966 року.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Погода Надзвичайні ситуації
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