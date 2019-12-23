У Венеції знову затопило вулиці: фото та відео

Напередодні католицького Різдва у Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму.

Вода затопила багато пішохідних вулиць, людям важко пересуватися містом, вони ходять по спеціально споруджених помостах, повідомляє Il Gazzettino.

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Вхід у Собор Святого Марка підтоплено /Фото: nuovavenezia

23 грудня вулиці Венеції затопило – людям важко пересуватися містом: відео

Експерти передбачають, що 24 грудня, у переддень Різдва, рівень води опуститься до 135 сантиметрів. На свято ж можна очікувати ще менший рівень води – приблизно 115 сантиметрів.

Вулиці Венеції сьогодні – вода сягає людям до коліна: фотоогляд

Нагадаємо, Венецію вже затоплювало цьогоріч у листопаді. Тоді, 12 листопада, рівень води сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів. Востаннє така сильна повінь була ще 1966 року.