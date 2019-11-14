У Венеції оголосили надзвичайний стан через повінь

Влада Італії оголосила надзвичайний стан у Венеції через те, що місто накрила найсильніша за останні 50 років повінь. Також уряд виділить компенсації постраждалим жителям та підприємцям затопленого регіону.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав повінь у Венеції "ударом по серці країни", передає італійське агентство Ansa.

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Уряд затвердив надзвичайний стан для Венеції. Виділено 20 мільйонів, перші кошти підуть на найневідкладніші потреби, на підтримку міста та його населення,

– наголосив він.

Окрім того, влада планує виділити компенсації постраждалим від негоди:

приватним особам – 5 тисяч євро,

– 5 тисяч євро, підприємцям і магазинам – по 20 тисяч євро.

Після того, як влада оцінить розміру збитків, буде ухвалено рішення про подальші відшкодування.



Повінь затопила крамниці у Венеції / Getty Images

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Італійський уряд вже доручив пришвидшити роботу над проєктом MOSE – системою мобільних шлюзів, що дозволять ізолювати Венеційську лагуну від припливів Адріатичного моря. Він повинен захистити від масштабних повеней Венецію та інші населені пункти на узбережжі лагуни.

Що відомо про повінь у Венеції? Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.



Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.

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