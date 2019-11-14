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      У Венеції оголосили надзвичайний стан через повінь

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      У Венеції через повінь оголосили надзвичайний стан
      У Венеції через повінь оголосили надзвичайний стан / Getty Images

      Влада Італії оголосила надзвичайний стан у Венеції через те, що місто накрила найсильніша за останні 50 років повінь. Також уряд виділить компенсації постраждалим жителям та підприємцям затопленого регіону.

      Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав повінь у Венеції "ударом по серці країни", передає італійське агентство Ansa.

      Головне: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

      Уряд затвердив надзвичайний стан для Венеції. Виділено 20 мільйонів, перші кошти підуть на найневідкладніші потреби, на підтримку міста та його населення,
      – наголосив він.

      Окрім того, влада планує виділити компенсації постраждалим від негоди:

      • приватним особам – 5 тисяч євро,
      • підприємцям і магазинам – по 20 тисяч євро.

      Після того, як влада оцінить розміру збитків, буде ухвалено рішення про подальші відшкодування.


      Повінь затопила крамниці у Венеції / Getty Images

      Дивіться також: Венеція іде під воду: шокуючі фото та відео

      Італійський уряд вже доручив пришвидшити роботу над проєктом MOSE – системою мобільних шлюзів, що дозволять ізолювати Венеційську лагуну від припливів Адріатичного моря. Він повинен захистити від масштабних повеней Венецію та інші населені пункти на узбережжі лагуни.

      Що відомо про повінь у Венеції? Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.

      Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.

      Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу

       

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      14 листопада
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан Гроші
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