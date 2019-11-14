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      В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

      8 Читати новину українською
      В Венеции из-за наводнения объявили чрезвычайное положение
      В Венеции из-за наводнения объявили чрезвычайное положение / Getty Images

      Власти Италии объявили чрезвычайное положение в Венеции из-за того, что город накрыла сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Также правительство выделит компенсацию пострадавшим жителям и предпринимателям затопленного региона.

      Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал наводнение в Венеции "ударом в сердце страны", передает итальянское агентство Ansa.

      Главное: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

      Правительство утвердило чрезвычайное положение для Венеции. Выделено 20 миллионов, первые средства пойдут на самые неотложные нужды, на поддержку города и его населения,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, власти планируют выделить компенсацию пострадавшим от непогоды:

      • частным лицам – 5 тысяч евро,
      • предпринимателям и магазинам – по 20 тысяч евро.

      После того, как власть оценит размера ущерба, будет принято решение о дальнейших возмещениях.


      Наводнение затопило магазины в Венеции / Getty Images

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      Итальянское правительство уже поручило ускорить работу над проектом MOSE – системой мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от приливов Адриатического моря. Он должен защитить от масштабных наводнений Венецию и другие населенные пункты на побережье лагуны.

      Что известно о наводнении в Венеции?Вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затопило почти 80% островной части города. Затопленными оказались большинство популярных туристических достопримечательностей города, среди которых и знаменитая площадь Сан-Марко.

      Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Один мужчина погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома.

      Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала

       

      blog_ava
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      14 ноября
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Стихийный бедствия Деньги Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение
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