В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Власти Италии объявили чрезвычайное положение в Венеции из-за того, что город накрыла сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Также правительство выделит компенсацию пострадавшим жителям и предпринимателям затопленного региона.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал наводнение в Венеции "ударом в сердце страны", передает итальянское агентство Ansa.

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Правительство утвердило чрезвычайное положение для Венеции. Выделено 20 миллионов, первые средства пойдут на самые неотложные нужды, на поддержку города и его населения,

– подчеркнул он.

Кроме того, власти планируют выделить компенсацию пострадавшим от непогоды:

частным лицам – 5 тысяч евро,

– 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – по 20 тысяч евро.

После того, как власть оценит размера ущерба, будет принято решение о дальнейших возмещениях.



Наводнение затопило магазины в Венеции / Getty Images

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Итальянское правительство уже поручило ускорить работу над проектом MOSE – системой мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от приливов Адриатического моря. Он должен защитить от масштабных наводнений Венецию и другие населенные пункты на побережье лагуны.

Что известно о наводнении в Венеции?Вечером 12 ноября в Венеции произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затопило почти 80% островной части города. Затопленными оказались большинство популярных туристических достопримечательностей города, среди которых и знаменитая площадь Сан-Марко.



Из-за наводнения в Венеции уже погибли два человека. Один мужчина погиб от поражения электрическим током, когда выливал воду из своего дома.

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