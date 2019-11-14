Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

Венеція – перлина Італії. Щороку у це казкове місто приїжджають мільйони туристів, аби поплавати на гондолі знаменитими каналами, погуляти витонченими мостами і побачити унікальну архітектуру. Проте, напередодні романтичну Венецію накрила потужна повінь – місто пішло під воду.

Повінь у Венеції в 2019 році

Венеція розташована на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Вони сполучені між собою мережею каналів. У місті проживає понад 250 тисяч осіб.

Яка ситуація у Венеції зараз

Італію кілька днів накривають сильні сезонні дощі. Через це ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затоплено майже 80% острівної частини міста.

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Вода затопила більшість популярних туристичних пам’яток: площу Сан-Марко, частину собору Святого Марка, Палацу Дожів, готелі та ресторани.

Наслідки повені у Венеції

У Венеції з перебоями працює міський транспорт – річкові трамваї та гондоли. Багато суден затопило чи винесло на набережну. До того ж сильна течія відірвала від причалів та понищила десятки гондол та інших човнів.

Окрім того, кілька венеційських островів лишалися без електроенергії. У Венеції закриті дитячі садки, частина шкіл та магазинів.

Перші жертви

Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Вони проживали на острові Пеллестрина, що розділяє Венеціанську лагуну та Адріатичне море.

78-річний місцевий житель загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку. Ще один чоловік помер під час повені, але ймовірно – природною смертю.

Повінь у Венеції: відео

Що каже влада і які збитки від повені

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро оголосив у місті надзвичайний стан та підписав указ про призупинення навчання у школах з 14 листопада.

Це не просто надзвичайна повінь – це катастрофа. Нам потрібна допомога всіх, щоб пережити наступні кілька днів, що стануть для нас випробуванням,

– наголосив він.

За словами Брюгнаро, серйозної шкоди зазнала базиліка Святого Марка. На її відновлення потрібні будуть мільйони.

"Збитки величезні. Мова йде про сотні мільйонів євро. Адже йдеться не лише про кількісну оцінку збитків, а про майбутнє міста", – сказав Брюгнаро.



Мер Венеції Луїджі Брюгнаро під час повені

Що стало причиною повені

Мер Луїджі Брюгнаро впевнений, що причиною стихійного лиха у Венеції стала зміна клімату. Масштаби катастрофи через повінь наразі важко оцінити.

"Потужна повінь у Венеції, що спричинила підтоплення значної частини італійського міста, є прямим результатом зміни клімату. Тепер уряд має дослухатися. Це наслідки зміни клімату... втрати будуть великими", – сказав він.

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Коли повінь може минути

Сильні опади застали зненацька Венецію у вівторок. Прогнози синоптиків наразі невтішні – наступні дні очікується ще більше погіршення погоди. Дощі заливатимуть місто щонайменше до наступного тижня. Прояснення можливі лише після 19-20 листопада.

Також синоптики попереджають, що у четвер, 14 листопада, рівень води опуститься до 130 сантиметрів, а в п'ятницю знову підвищиться до 140 сантиметрів.

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Сторінка історії: наймасштабніші повені у Венеції

Повені різних масштабів трапляються у Венеції чи не щороку. За кілька годин до паводку над Венецією чути несамовите виття сирен, а на кампанілі Сан-Марко з'являється червоне світло. Жителі прибережних островів та нижніх поверхів можуть підготуватися до негоди – прибрати меблі, техніку, особисті речі та переодягнутися.

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Наймасштабніша повінь накрила Венецію 4 листопада 1966 року. Тоді гігантські хвилі обрушилися на площу Сан-Марко, змітаючи все на своєму шляху. Рівень води у місті піднявся до позначки в рекордні 194 сантиметри.

Через стихію тисячі венеціанців залишилися без даху над головою, люди масово виїжджали з міста. Також були зруйновані будинки, підприємства, крамниці, майстерні та навіть мости. Збитки від повені оцінили на суму у понад шість мільйонів доларів.

Тоді гігантські хвилі обрушилися на площу Сан-Марко, змітаючи все на своєму шляху. Через стихію тисячі венеціанців залишилися без даху над головою, люди масово виїжджали з міста. Також були зруйновані будинки, підприємства, крамниці, майстерні та навіть мости. Збитки від повені оцінили на суму у понад шість мільйонів доларів. У грудні 1979 року Венецію знову накрила руйнівна повінь. Тоді рівень води піднявся до 160 сантиметрів.

Венецію знову накрила руйнівна повінь. Тоді рівень води піднявся до 160 сантиметрів. Третя за потужністю повінь обрушилась на Венецію 1 грудня 2008 року. Тоді вода у венеціанській лагуні піднялась на 1,56 метра.

Тоді вода у венеціанській лагуні піднялась на 1,56 метра. Остання серйозна повінь накрила Венецію у минулому 2018 році. Тоді рівень води у місті знову піднявся на 1,56 метра, було затоплено 75% вулиць і площ.



Повінь у Венеції в 1966 році