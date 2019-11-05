Шторм "Амелі" вдарив по Іспанії, Франції та Італії: моторошні фото, відео

Потужний шторм "Амелі" накрив західне ужбережжя Європи. Сильні вітри, зливи і повені вже зачепили Італію, Францію та Іспанію. Жертвами негоди вже стали двоє осіб.

Стихія наблизилась до європейського узбережжя на вихідних, 2-3 листопада. Через негоду тисячі людей змушені покинути свої будинки.

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Так, в італійському регіоні Лігурія з берегів повиходили річки, дороги повністю затоплені. Рятувальникам довелося евакуйовувати десятки сімей з пошкоджених будинків.

Під час шторму "Амелі" загинула одна людина на півдні Франції, ще одна – на сході Іспанії. Трагедія трапилась, коли 37-річна жінка прогулювалася в міському парку на острові Майорка – на неї впала пальма.

Шторм "Амелі" вирує в Франції, Італії, Іспанії / фото з твіттера

Окрім того, без світла у постраждалих регіонах залишились тисячі будинків. Лише у Франції рятувальники намагаються відновити електропостачання до 140 тисяч будинків.

Через негоду синоптики вже оголосили високий – "помаранчевий" – рівень небезпеки. За їх даними, пориви вітру у французькій Жиронді сягали до 150 кілометрів на годину.

#conneriedujour Après il ne faut pas s'étonner qu'il y a des morts lors des tempêtes. C'est à cause des gens comme ça qu'on arrive à des drames #Tempete #Amelie (vidéo envoyé par un ami sur @instagram) pic.twitter.com/67tSQ2l5Df — itsonlytv (@itsonlytv1) November 2, 2019

#Amelie : les images de la tempête qui a frappé la côte atlantique#JT20h pic.twitter.com/mijuC4Nrww — 20h France2 (@20hFrance2) November 4, 2019