Шторм "Амелі" вдарив по Іспанії, Франції та Італії: моторошні фото, відео
Потужний шторм "Амелі" накрив західне ужбережжя Європи. Сильні вітри, зливи і повені вже зачепили Італію, Францію та Іспанію. Жертвами негоди вже стали двоє осіб.
Стихія наблизилась до європейського узбережжя на вихідних, 2-3 листопада. Через негоду тисячі людей змушені покинути свої будинки.
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Так, в італійському регіоні Лігурія з берегів повиходили річки, дороги повністю затоплені. Рятувальникам довелося евакуйовувати десятки сімей з пошкоджених будинків.
Під час шторму "Амелі" загинула одна людина на півдні Франції, ще одна – на сході Іспанії. Трагедія трапилась, коли 37-річна жінка прогулювалася в міському парку на острові Майорка – на неї впала пальма.
Шторм "Амелі" вирує в Франції, Італії, Іспанії / фото з твіттера
Окрім того, без світла у постраждалих регіонах залишились тисячі будинків. Лише у Франції рятувальники намагаються відновити електропостачання до 140 тисяч будинків.
Через негоду синоптики вже оголосили високий – "помаранчевий" – рівень небезпеки. За їх даними, пориви вітру у французькій Жиронді сягали до 150 кілометрів на годину.