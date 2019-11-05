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      Шторм "Амели" ударил по Испании, Франции и Италии: жуткие фото, видео

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      Шторм "Амели" в Западной Европе
      Шторм "Амели" в Западной Европе / Фото из Тwitter

      Мощный шторм "Амели" накрыл западное побережье Европы. Сильные ветры, ливни и наводнения уже затронули Италию, Францию и Испанию. Жертвами непогоды уже стали два человека.

      Стихия подошла к европейскому побережью на выходных, 2-3 ноября. Из-за непогоды тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

      К теме: Во Франции бушует мощный шторм: впечатляющие фото и видео

      Так, в итальянском регионе Лигурия с берегов вышли реки, дороги полностью затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать десятки семей из поврежденных домов.

      Во время шторма "Амели" погиб один человек на юге Франции, еще один – на востоке Испании. Трагедия случилась, когда 37-летняя женщина прогуливалась в городском парке на острове Майорка – на нее упала пальма.

      Шторм "Амели" бушует во Франции, Италии, Испании / фото из твиттера

      Кроме того, без света в пострадавших регионах остались тысячи домов. Только во Франции спасатели пытаются восстановить электроснабжение 140 тысяч домов.

      Из-за непогоды синоптики уже объявили высокий – "оранжевый" – уровень опасности. По их данным, порывы ветра во французской Жиронде достигали 150 километров в час.

       

       

       

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Шторм в Европе Стихийный бедствия Жертвы Новости Франции
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