Шторм "Амели" ударил по Испании, Франции и Италии: жуткие фото, видео

Мощный шторм "Амели" накрыл западное побережье Европы. Сильные ветры, ливни и наводнения уже затронули Италию, Францию и Испанию. Жертвами непогоды уже стали два человека.

Стихия подошла к европейскому побережью на выходных, 2-3 ноября. Из-за непогоды тысячи людей вынуждены покинуть свои дома.

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Так, в итальянском регионе Лигурия с берегов вышли реки, дороги полностью затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать десятки семей из поврежденных домов.

Во время шторма "Амели" погиб один человек на юге Франции, еще один – на востоке Испании. Трагедия случилась, когда 37-летняя женщина прогуливалась в городском парке на острове Майорка – на нее упала пальма.

Шторм "Амели" бушует во Франции, Италии, Испании / фото из твиттера

Кроме того, без света в пострадавших регионах остались тысячи домов. Только во Франции спасатели пытаются восстановить электроснабжение 140 тысяч домов.

Из-за непогоды синоптики уже объявили высокий – "оранжевый" – уровень опасности. По их данным, порывы ветра во французской Жиронде достигали 150 километров в час.

#conneriedujour Après il ne faut pas s'étonner qu'il y a des morts lors des tempêtes. C'est à cause des gens comme ça qu'on arrive à des drames #Tempete #Amelie (vidéo envoyé par un ami sur @instagram) pic.twitter.com/67tSQ2l5Df — itsonlytv (@itsonlytv1) November 2, 2019

#Amelie : les images de la tempête qui a frappé la côte atlantique#JT20h pic.twitter.com/mijuC4Nrww — 20h France2 (@20hFrance2) November 4, 2019