Во Франции бушует мощный шторм: впечатляющие фото и видео

Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье страдает от шторма Амели. 140 тысяч домов остались без света. В бухте города Аркашон скорость ветра достигает 163 километра в час. Из-за поваленных деревьев дороги парализованы.

Власти просят людей не выходить из домов и не пользоваться транспортом для их же безопасности, пишет телеканал BFMTV.

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Метеорологи объявили оранжевый – предпоследний – уровень опасности.



Во Франции бушует мощный шторм

Жителей прибрежной зоны предупредили о возможном подтоплении сильными волнами, а также про обильные дожди.



Существует угроза подтопления домов

Известно, что в целом от стихии пострадали три человека.

Последствия непогоды / Фото: твиттер @SecCivileFrance Последствия непогоды / Фото: твиттер @SecCivileFrance

La première #tempête de l'automne #Amélie touchera la France à partir de la seconde partie de nuit prochaine : vents tempétueux, d'abord sur la côte atlantique, se propageant en direction du Massif central et du Roussillon (#Tramontane). #TempeteAmelie

https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/sIrAGvHMJ9 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 2 ноября 2019 г.

Какие мощные стихийные бедствия потрясли мир в октябре:

• 31 октября чудовищное землетрясение на Филиппинах унесло жизни девяти человек. Магнитуда землетрясения составлял 6,5 баллов. Оно привело к оползням.

• 26 октября Японию накрыли сильные ливни и наводнения. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. По данным японских метеорологов, в течение 25 октября в регионе выпала месячная норма осадков.