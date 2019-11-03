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      Во Франции бушует мощный шторм: впечатляющие фото и видео

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      Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье страдает от шторма Амели. 140 тысяч домов остались без света. В бухте города Аркашон скорость ветра достигает 163 километра в час. Из-за поваленных деревьев дороги парализованы.

      Власти просят людей не выходить из домов и не пользоваться транспортом для их же безопасности, пишет телеканал BFMTV.

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      Метеорологи объявили оранжевый – предпоследний – уровень опасности.


      Во Франции бушует мощный шторм

      Жителей прибрежной зоны предупредили о возможном подтоплении сильными волнами, а также про обильные дожди.


      Существует угроза подтопления домов

      Известно, что в целом от стихии пострадали три человека.

       

       

      Какие мощные стихийные бедствия потрясли мир в октябре:

      • 31 октября чудовищное землетрясение на Филиппинах унесло жизни девяти человек. Магнитуда землетрясения составлял 6,5 баллов. Оно привело к оползням.

      • 26 октября Японию накрыли сильные ливни и наводнения. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. По данным японских метеорологов, в течение 25 октября в регионе выпала месячная норма осадков. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Франции Землетрясение Жертвы Стихийный бедствия
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