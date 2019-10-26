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      Японию накрыли сильные ливни и наводнения, есть жертвы: ужасные фото, видео

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      Японию накрыли наводнения
      Японию накрыли наводнения / Фото из Twitter

      Восточную Японию накрыли сильные дожди, которые привели к масштабным наводнениям и оползням. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

      Непогода больше всего зацепила восточные и северо-восточные регионы Японии, пишет информагентство Kyodo. Дожди вызвали тайфуны Неогури и Буалой, которые накануне приблизились к стране.

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      По данным японских метеорологов, в течение 25 октября в регионе выпала месячная норма осадков. Больше всего – в городе Ушику, где за 12 часов выпало 283,55 миллиметров дождя. Кроме того, в префектурах Чиба и Фукусима проливные ливни вызвали оползни в заболоченных районах.

      Проливные дожди вызвали наводнения в Японии / фото из твиттера

      Местные власти призывают людей покинуть пострадавшие от ливней регионы. Дожди затопили почти 5 тысяч домохозяйств, десятки дорог и железнодорожные станции.

      Наводнения в Японии: видео

      Синоптики призывают людей быть осторожными и предупреждают о дальнейших оползнях и наводнениях.

      Последствия проливных дождей в Японии: видео

      Ситуация осложняется еще и тем, что по восточным районам Японии две недели назад ударил мощный тайфун "Хагибис". Он также вызвал наводнения и оползни, от которых люди еще не успели оправиться.

      Какие последствия тайфуна Хагибис в Японии?Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября. А 12 числа непогода достигла Хонсю и Токио. Больше всего пострадала префектура Фукусима: здесь погибли 25 человек. Всего стихия унесла 68 жизней.

      Кроме того, разрушительная стихия оставила без света свыше 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах. Местные власти пытались эвакуировать более 6 миллионов человек из их домов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Стихийный бедствия Япония Новости политики
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