Японию накрыли сильные ливни и наводнения, есть жертвы: ужасные фото, видео

Восточную Японию накрыли сильные дожди, которые привели к масштабным наводнениям и оползням. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

Непогода больше всего зацепила восточные и северо-восточные регионы Японии, пишет информагентство Kyodo. Дожди вызвали тайфуны Неогури и Буалой, которые накануне приблизились к стране.

Читайте также: Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение, есть погибшие: фото, видео

По данным японских метеорологов, в течение 25 октября в регионе выпала месячная норма осадков. Больше всего – в городе Ушику, где за 12 часов выпало 283,55 миллиметров дождя. Кроме того, в префектурах Чиба и Фукусима проливные ливни вызвали оползни в заболоченных районах.

Проливные дожди вызвали наводнения в Японии / фото из твиттера

Местные власти призывают людей покинуть пострадавшие от ливней регионы. Дожди затопили почти 5 тысяч домохозяйств, десятки дорог и железнодорожные станции.

Наводнения в Японии: видео

Typhoon No. 19 caused devastating damage to Japan

Chiba Prefecture sank due to heavy rain after that

The situation gets worse as of 10/26/2019 pic.twitter.com/ltSBmYSMkn — Japan news (@Japannews00) October 26, 2019

Синоптики призывают людей быть осторожными и предупреждают о дальнейших оползнях и наводнениях.

Последствия проливных дождей в Японии: видео

Ситуация осложняется еще и тем, что по восточным районам Японии две недели назад ударил мощный тайфун "Хагибис". Он также вызвал наводнения и оползни, от которых люди еще не успели оправиться.

Какие последствия тайфуна Хагибис в Японии?Самый мощный за прошедшие 60 лет тайфун Хагибис атаковал берега Японии 11 октября. А 12 числа непогода достигла Хонсю и Токио. Больше всего пострадала префектура Фукусима: здесь погибли 25 человек. Всего стихия унесла 68 жизней.



Кроме того, разрушительная стихия оставила без света свыше 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах. Местные власти пытались эвакуировать более 6 миллионов человек из их домов.