Японію накрили сильні зливи і повені, є жертви: моторошні фото, відео

Східну Японію накрили сильні дощі, які призвели до масштабних повеней та зсувів. Через негоду загинули щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Негода найбільше зачепила східні і північно-східні регіони Японії, пише інформагентство Kyodo. Дощі спричинили тайфуни Неогурі і Буалой, що напередодні наблизились до країни.

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За даними японських метеорологів, протягом 25 жовтня у регіоні випала місячна норма опадів. Найбільше – у місті Ушику, де за 12 годин випало 283,55 міліметрів дощу. Окрім того, у префектурах Чиба та Фукусіма проливні зливи спричинили зсуви у заболочених районах.

Проливні дощі спричинили повені в Японії / фото з твіттера

Місцева влада закликає людей покинути постраждалі від злив регіони. Дощі затопили майже 5 тисяч домогосподарств, десятки доріг та залізничні станції.

Повені у Японії: відео

Typhoon No. 19 caused devastating damage to Japan

Chiba Prefecture sank due to heavy rain after that

The situation gets worse as of 10/26/2019 pic.twitter.com/ltSBmYSMkn — Japan news (@Japannews00) October 26, 2019

Синоптики закликають людей бути обережними і попереджають про подальші зсуви й повені.

Наслідки проливних дощів у Японії: відео

Ситуація ускладнюється ще й тим, що по східних районах Японії два тижні тому вдарив потужний тайфун "Хагібіс". Він також викликав повені і зсуви, від яких люди ще не встигли оговтатися.

Якого лиха у Японії наробив тайфун Хагібіс? Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня. А 12 числа негода досягла Хонсю та Токіо. Найбільше постраждала префектура Фукусіма: тут загинули 25 людей. Загалом стихія забрала 68 життів.



Окрім того, руйнівна стихія залишила без світла понад 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах. Місцева влада намагалася евакуювати понад 6 мільйонів людей з їхніх домівок.