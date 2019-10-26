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      Японію накрили сильні зливи і повені, є жертви: моторошні фото, відео

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      Японію накрили повені
      Японію накрили повені / Фото з Twitter

      Східну Японію накрили сильні дощі, які призвели до масштабних повеней та зсувів. Через негоду загинули щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти.

      Негода найбільше зачепила східні і північно-східні регіони Японії, пише інформагентство Kyodo. Дощі спричинили тайфуни Неогурі і Буалой, що напередодні наблизились до країни.

      Читайте також: Філіппіни сколихнув потужний землетрус, є загиблі: фото, відео

      За даними японських метеорологів, протягом 25 жовтня у регіоні випала місячна норма опадів. Найбільше – у місті Ушику, де за 12 годин випало 283,55 міліметрів дощу. Окрім того, у префектурах Чиба та Фукусіма проливні зливи спричинили зсуви у заболочених районах. 

      Проливні дощі спричинили повені в Японії / фото з твіттера

      Місцева влада закликає людей покинути постраждалі від злив регіони. Дощі затопили майже 5 тисяч домогосподарств, десятки доріг та залізничні станції.

      Повені у Японії: відео

      Синоптики закликають людей бути обережними і попереджають про подальші зсуви й повені.

      Наслідки проливних дощів у Японії: відео

      Ситуація ускладнюється ще й тим, що по східних районах Японії два тижні тому вдарив потужний тайфун "Хагібіс". Він також викликав повені і зсуви, від яких люди ще не встигли оговтатися.

      Якого лиха у Японії наробив тайфун Хагібіс? Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня. А 12 числа негода досягла Хонсю та Токіо. Найбільше постраждала префектура Фукусіма: тут загинули 25 людей. Загалом стихія забрала 68 життів.

      Окрім того, руйнівна стихія залишила без світла понад 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах. Місцева влада намагалася евакуювати понад 6 мільйонів людей з їхніх домівок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Японія Стихійні лиха
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