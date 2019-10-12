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      В Японії через тайфун без світла залишилися 45 тисяч будинків: фото

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      Тайфун досягне столиці з суботи на неділю
      Тайфун досягне столиці з суботи на неділю / kyodonews

      Через надпотужний тайфуну "Хагібіс", який наближається до центральної частини Японії в сусідніх з Токіо районах десятки тисяч мешканців залишилися без електрики.

      До столиці Японії тайфун наблизиться у ніч з суботи на неділю. Він уже викликав масштабні перебої в залізничному і авіаційному сполученні, повідомляє агенція Кіодо.

      До теми: У Японії вирував потужний тайфун Тапа: сотні скасованих рейсів, є поранені

      У місті Матіда, яке адміністративно відноситься до столичної префектури, без світла залишилися понад 10 тисяч будинків, у префектурі Канагава – 23 тисячі. У префектурі Тіба, яка до цього постраждала від сильного тайфуну у вересні, без світла залишилися 12 тисяч будинків.

      Тайфун Хагібіс
      Тайфун вже завдав чималої шкоди в кількох провінціях країни / Фото kyodonews

      Рекомендації з евакуації отримали понад 200 тисяч осіб. Метеорологи порівнюють тайфун з тим, що в 1958 році забрав життя понад 1200 людей.

      Тайфун Хагібіс
      Пусті стелажі японських супермаркетів, які підготувалися до тайфуну / Фото kyodonews

      Тайфун "Хагібіс" зараз рухається зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Пориви вітру в його центральній частині досягають швидкості 65 метрів в секунду.

      Тайфун Хагібіс
      Тайфун досягне столиці Японії в ніч з суботи на неділю / Фото kyodonews

      До слова, на гран-прі Японії з Формули-1 вже скасовано всі суботні заходи через погодні умови. Траса буде повністю закрита для глядачів та преси.

      Лише нещодавно Японія ледь встигла оговтатися від руйнівного тайфуну Факсай. Тоді загинули щонайменше 3 людей, ще 40 отримали травми. Тайфун Факсай став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.

      blog_ava
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Японія Погода Тайфун Хагібіс
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