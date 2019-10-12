В Японії через тайфун без світла залишилися 45 тисяч будинків: фото
Через надпотужний тайфуну "Хагібіс", який наближається до центральної частини Японії в сусідніх з Токіо районах десятки тисяч мешканців залишилися без електрики.
До столиці Японії тайфун наблизиться у ніч з суботи на неділю. Він уже викликав масштабні перебої в залізничному і авіаційному сполученні, повідомляє агенція Кіодо.
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У місті Матіда, яке адміністративно відноситься до столичної префектури, без світла залишилися понад 10 тисяч будинків, у префектурі Канагава – 23 тисячі. У префектурі Тіба, яка до цього постраждала від сильного тайфуну у вересні, без світла залишилися 12 тисяч будинків.
Тайфун вже завдав чималої шкоди в кількох провінціях країни / Фото kyodonews
Рекомендації з евакуації отримали понад 200 тисяч осіб. Метеорологи порівнюють тайфун з тим, що в 1958 році забрав життя понад 1200 людей.
Пусті стелажі японських супермаркетів, які підготувалися до тайфуну / Фото kyodonews
Тайфун "Хагібіс" зараз рухається зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Пориви вітру в його центральній частині досягають швидкості 65 метрів в секунду.
Тайфун досягне столиці Японії в ніч з суботи на неділю / Фото kyodonews
До слова, на гран-прі Японії з Формули-1 вже скасовано всі суботні заходи через погодні умови. Траса буде повністю закрита для глядачів та преси.
Лише нещодавно Японія ледь встигла оговтатися від руйнівного тайфуну Факсай. Тоді загинули щонайменше 3 людей, ще 40 отримали травми. Тайфун Факсай став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.
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