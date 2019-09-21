11:17
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, 20 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 20 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      На Японію суне потужний тайфун Тапа: сотні скасованих рейсів, вже є поранені

      245 Читать новость на русском
      Тайфун Тапа суне на Японію
      Тайфун Тапа суне на Японію / the independent

      Повітряні маси вже рухаються зі швидкістю 72 кілометри на годину, пориви вітру сягають 108 кілометрів на годину. До вівторка ураган досягне північної частини Японії, зараз до зіткнення з ураганом готуються південні райони країни.

      Японські авіакомпанії скасували як внутрішні, так і міжнародні авіарейси, а також рух автобусів в деяких регіонах країни. Про це інформує Japan Times.

      Читайте також:Техас пішов під воду через шторм Імельда, є жертви: фото, відео

      Вже, щонайменше, 4 людини отримали поранення внаслідок негоди. Це трапилося у префектурі Окінава, що розташована на півдні Японії.

      тайфун тапа японія
      "Маршрут", яким пройде тайфун Тапа, до вівторка він досягне півночі Японії/ скріншот з google maps

      Щодо скасованих рейсів, то поки їх 238. Переважно скасовані перельоти до Окінави та з цього регіону. Так, авіакомпанія Japan Airlines скасувала 96 внутрішніх і два міжнародні рейси. Перельоти також скасували авіакомпанії Nippon Airways (22 рейси), Air Do (17 рейсів), Skymark Airlines (18 рейсів), Star Flyer (14 рейсів), Peach Aviation (10 рейсів), Solaseed Air (15 рейсів), Spring Airlines Japan (4 рейси), Japan Transocean Air (5 рейсів) і Fuji Dream Airlines (5 рейсів).

      Тайфун Тапа зараз рухається на південь від Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, торкаючись західного узбережжя Японії та Корейського півострова. Тиск у центрі тайфуну зараз становить 970 гектопаскалів.

      Тайфун Тапа в японській префектурі Окінава: відео

       

      blog_ava
      Є свої таємниці, – Пристайко про "український скандал" у США й розмову Трампа з Зеленським
      сьогодні
      2975
      Теги: Стихійні лиха Погода Японія авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      сьогодні , 09:05 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      1745
      Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      сьогодні , 08:40 Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      Катерина Одарченко 807
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      20 вересня , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 903
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      20 вересня , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 747
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук