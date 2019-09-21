На Японію суне потужний тайфун Тапа: сотні скасованих рейсів, вже є поранені

Повітряні маси вже рухаються зі швидкістю 72 кілометри на годину, пориви вітру сягають 108 кілометрів на годину. До вівторка ураган досягне північної частини Японії, зараз до зіткнення з ураганом готуються південні райони країни.

Японські авіакомпанії скасували як внутрішні, так і міжнародні авіарейси, а також рух автобусів в деяких регіонах країни. Про це інформує Japan Times.

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Вже, щонайменше, 4 людини отримали поранення внаслідок негоди. Це трапилося у префектурі Окінава, що розташована на півдні Японії.



"Маршрут", яким пройде тайфун Тапа, до вівторка він досягне півночі Японії/ скріншот з google maps

Щодо скасованих рейсів, то поки їх 238. Переважно скасовані перельоти до Окінави та з цього регіону. Так, авіакомпанія Japan Airlines скасувала 96 внутрішніх і два міжнародні рейси. Перельоти також скасували авіакомпанії Nippon Airways (22 рейси), Air Do (17 рейсів), Skymark Airlines (18 рейсів), Star Flyer (14 рейсів), Peach Aviation (10 рейсів), Solaseed Air (15 рейсів), Spring Airlines Japan (4 рейси), Japan Transocean Air (5 рейсів) і Fuji Dream Airlines (5 рейсів).

Тайфун Тапа зараз рухається на південь від Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, торкаючись західного узбережжя Японії та Корейського півострова. Тиск у центрі тайфуну зараз становить 970 гектопаскалів.

Тайфун Тапа в японській префектурі Окінава: відео