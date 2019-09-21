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      На Японию движется мощный тайфун Тапа: сотни рейсов отменены, уже есть раненые

      29 Читати новину українською
      Тайфун Тапа надвигается на Японию
      Тайфун Тапа надвигается на Японию / the independent

      Воздушные массы движутся со скоростью 72 километра в час, порывы ветра достигают 108 километров в час. До вторника ураган достигнет северной части Японии, сейчас к столкновению с ураганом готовятся южные районы страны.

      Японские авиакомпании отменили как внутренние, так и международные авиарейсы, а также движение автобусов в некоторых регионах страны. Об этом информирует Japan Times.

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      Уже, по меньшей мере, 4 человека получили ранения в результате непогоды. Это случилось в префектуре Окинава, расположенной на юге Японии.

      тайфун тапа японія
      "Маршрут", по которому пройдет тайфун Тапа, до вторника он достигнет севера Японии/ Скриншот из google maps

      Что касается отмененных рейсов, то пока их 238. Преимущественно отменены перелеты в Окинаву и из этого региона. Так, авиакомпания Japan Airlines отменила 96 внутренних и два международных рейса. Перелеты также отменили авиакомпании Nippon Airways (22 рейса), Air Do (17 рейсов), Skymark Airlines (18 рейсов), Star Flyer (14 рейсов), Peach Aviation (10 рейсов), Solaseed Air (15 рейсов), Spring Airlines Japan (4 рейса), Japan Transocean Air (5 рейсов) и Fuji Dream Airlines (5 рейсов).

      Тайфун Тапа сейчас движется к югу от Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, касаясь западного побережья Японии и Корейского полуострова. Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей.

      Тайфун Тапа в японской префектуре Окинава: видео

       

      blog_ava
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      Теги: авиация Япония Погода Стихийный бедствия
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