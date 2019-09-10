Руйнівний тайфун "Факсай" пройшовся Японією: фото та відео стихійного лиха

Від тайфуну загинули щонайменше троє людей, десятки зазнали пошкоджень. Тайфун "Факсай" став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.

Жертви тайфуну – троє людей, каже місцева поліція. 50-річну жінку здуло вітром і вона смертельно травмувалася, 87-річний чоловік загинув через падіння дерева, а 47-річний працівник, що лагодив енергоблок, впав з висоти другого поверху і помер у лікарні.

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Понад 400 тисяч людей покидали свої будинки через стихію, авіакомпанії скасували сотні рейсів, порушено й рух залізничного транспорту. На щастя, тайфун вже втратив свою силу та повернув до відкритого моря.

Фото та відео стихії від користувачів соціальних мереж:

All flights cancelled at Tokyo Haneda Airport as Typhoon Faxai approaches eastern Japan. https://t.co/V7VjZNA7gC pic.twitter.com/q8CRoGrPg2 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) September 8, 2019

Les files d’attente pour les trains aujourd’hui suite au passage du typhon Faxai !!!

C’est impressionnant et en plus personne essaye de gruger! https://t.co/EzGGOtKwQH — Mathieu guide à Tokyo (@tokyovisite) September 9, 2019

Al menos tres personas han muerto y varias decenas han resultado heridas como consecuencia del paso del tifón 'Faxai' por la región de Tokio, desde donde ha seguido avanzando hacia el noreste del archipiélago japonés con fuertes vientos e intensas lluvias. #Informando pic.twitter.com/KvvEa1vXwt — Informando (@InformandoRD7) September 9, 2019

Dos muertos y decenas de heridos en Tokio tras el paso del tifón Faxai - https://t.co/1G8ntwJ50F pic.twitter.com/6Fgug5WmNP — Noticias24 (@noticias24) September 9, 2019

Tropical activity isn't contained to just the Atlantic basin. Japan's largest floating solar power plant caught fire after Typhoon Faxai made landfall.



The 50,904 solar panels can produce upwards of 13.7 megawatts of power at any one time. #Japan pic.twitter.com/gYCE4MIcc3 — ANTONIO ROD (@antonioguez60) September 9, 2019

Tifón 'Faxai' deja al menos 3 muertos y daños en Japón - https://t.co/w4KdXXrAk5 pic.twitter.com/znsm1RoARK — Pausa.Mx (@PausaMx) September 9, 2019

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