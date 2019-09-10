Руйнівний тайфун "Факсай" пройшовся Японією: фото та відео стихійного лиха
Від тайфуну загинули щонайменше троє людей, десятки зазнали пошкоджень. Тайфун "Факсай" став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.
Жертви тайфуну – троє людей, каже місцева поліція. 50-річну жінку здуло вітром і вона смертельно травмувалася, 87-річний чоловік загинув через падіння дерева, а 47-річний працівник, що лагодив енергоблок, впав з висоти другого поверху і помер у лікарні.
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Понад 400 тисяч людей покидали свої будинки через стихію, авіакомпанії скасували сотні рейсів, порушено й рух залізничного транспорту. На щастя, тайфун вже втратив свою силу та повернув до відкритого моря.
Фото та відео стихії від користувачів соціальних мереж:
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