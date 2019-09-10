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      Руйнівний тайфун "Факсай" пройшовся Японією: фото та відео стихійного лиха

      112 Читать новость на русском
      Знищена тайфуном станція метро у Токіо
      Знищена тайфуном станція метро у Токіо / /japan-forward.com

      Від тайфуну загинули щонайменше троє людей, десятки зазнали пошкоджень. Тайфун "Факсай" став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.

      Жертви тайфуну – троє людей, каже місцева поліція. 50-річну жінку здуло вітром і вона смертельно травмувалася, 87-річний чоловік загинув через падіння дерева, а 47-річний працівник, що лагодив енергоблок, впав з висоти другого поверху і помер у лікарні.

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      Понад 400 тисяч людей покидали свої будинки через стихію, авіакомпанії скасували сотні рейсів, порушено й рух залізничного транспорту. На щастя, тайфун вже втратив свою силу та повернув до відкритого моря.

      Фото та відео стихії від користувачів соціальних мереж:

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      blog_ava
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      Теги: Японія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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