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      Разрушительный тайфун "Факсай" прошелся по Японии: фото и видео стихийного бедствия

      6 Читати новину українською
      Уничтоженная тайфуном станция метро в Токио
      Уничтоженная тайфуном станция метро в Токио / /japan-forward.com

      От тайфуна погибли по меньшей мере три человека, десятки получили повреждения. Тайфун "Факсай" стал 15-м тайфуном, образовавшимся в 2019 году в Тихом океане.

      Жертвы тайфуна – три человека, говорит местная полиция. 50-летнюю женщину сдуло ветром и она смертельно травмировалась, 87-летний мужчина погиб из-за падения дерева, а 47-летний работник, который чинил энергоблок, упал с высоты второго этажа и умер в больнице.

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      Свыше 400 тысяч людей покидали свои дома из-за стихии, авиакомпании отменили сотни рейсов, нарушено движение железнодорожного транспорта. К счастью, тайфун уже потерял свою силу и вернулся в открытое море.

      Фото и видео стихии от пользователей социальных сетей:

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      blog_ava
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      9 сентября
      36498
      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Япония
      Источник: 24 канал
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