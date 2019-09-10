Разрушительный тайфун "Факсай" прошелся по Японии: фото и видео стихийного бедствия

От тайфуна погибли по меньшей мере три человека, десятки получили повреждения. Тайфун "Факсай" стал 15-м тайфуном, образовавшимся в 2019 году в Тихом океане.

Жертвы тайфуна – три человека, говорит местная полиция. 50-летнюю женщину сдуло ветром и она смертельно травмировалась, 87-летний мужчина погиб из-за падения дерева, а 47-летний работник, который чинил энергоблок, упал с высоты второго этажа и умер в больнице.

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Свыше 400 тысяч людей покидали свои дома из-за стихии, авиакомпании отменили сотни рейсов, нарушено движение железнодорожного транспорта. К счастью, тайфун уже потерял свою силу и вернулся в открытое море.

Фото и видео стихии от пользователей социальных сетей:

All flights cancelled at Tokyo Haneda Airport as Typhoon Faxai approaches eastern Japan. https://t.co/V7VjZNA7gC pic.twitter.com/q8CRoGrPg2 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) September 8, 2019

Les files d’attente pour les trains aujourd’hui suite au passage du typhon Faxai !!!

C’est impressionnant et en plus personne essaye de gruger! https://t.co/EzGGOtKwQH — Mathieu guide à Tokyo (@tokyovisite) September 9, 2019

Al menos tres personas han muerto y varias decenas han resultado heridas como consecuencia del paso del tifón 'Faxai' por la región de Tokio, desde donde ha seguido avanzando hacia el noreste del archipiélago japonés con fuertes vientos e intensas lluvias. #Informando pic.twitter.com/KvvEa1vXwt — Informando (@InformandoRD7) September 9, 2019

Dos muertos y decenas de heridos en Tokio tras el paso del tifón Faxai - https://t.co/1G8ntwJ50F pic.twitter.com/6Fgug5WmNP — Noticias24 (@noticias24) September 9, 2019

Tropical activity isn't contained to just the Atlantic basin. Japan's largest floating solar power plant caught fire after Typhoon Faxai made landfall.



The 50,904 solar panels can produce upwards of 13.7 megawatts of power at any one time. #Japan pic.twitter.com/gYCE4MIcc3 — ANTONIO ROD (@antonioguez60) September 9, 2019

Tifón 'Faxai' deja al menos 3 muertos y daños en Japón - https://t.co/w4KdXXrAk5 pic.twitter.com/znsm1RoARK — Pausa.Mx (@PausaMx) September 9, 2019

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