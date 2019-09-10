Разрушительный тайфун "Факсай" прошелся по Японии: фото и видео стихийного бедствия
От тайфуна погибли по меньшей мере три человека, десятки получили повреждения. Тайфун "Факсай" стал 15-м тайфуном, образовавшимся в 2019 году в Тихом океане.
Жертвы тайфуна – три человека, говорит местная полиция. 50-летнюю женщину сдуло ветром и она смертельно травмировалась, 87-летний мужчина погиб из-за падения дерева, а 47-летний работник, который чинил энергоблок, упал с высоты второго этажа и умер в больнице.
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Свыше 400 тысяч людей покидали свои дома из-за стихии, авиакомпании отменили сотни рейсов, нарушено движение железнодорожного транспорта. К счастью, тайфун уже потерял свою силу и вернулся в открытое море.
Фото и видео стихии от пользователей социальных сетей:
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