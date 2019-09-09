Аномальная жара во Франции убила почти 1500 человек

Во Франции в июне и июле 2019 года из-за ужасной жары погибли 1435 человек. Половина из них – пенсионеры, но среди жертв были и дети.

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что благодаря превентивным мерам показатель смертности был в 10 раз ниже, чем за тот же период в 2003 году, когда смертельная жара поразила Европу, пишет BBC.

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Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периоды с 24 июня по 7 июля и с 21 по 27 июля.

28 июня был побит температурный рекорд – +46 градусов. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг. В Париже была рекордно высокая температура – +42,6 градуса в июле.

По данным Министерства здравоохранения, 567 человек умерли во время первой волны жары во Франции. Еще 868 умерли во время второй волны. Половине из жертв – более 75 лет.

К слову, в предыдущий длительный период аномальной жары в Европе, состоявшегося в 2003 году, умерли более 20 тысяч человек.

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