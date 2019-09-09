Аномальна спека у Франції вбила майже 1500 людей

У Франції в червні і липні 2019 року через жахливу спеку загинули 1435 осіб. Половина з них – пенсіонери, але серед жертв також були і діти.

Міністерка охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін заявила, що завдяки превентивним заходам показник смертності був у 10 разів нижчим, ніж за той самий період у 2003 році, коли смертельна спека вразила Європу, пише BBC.

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Влітку у Франції були зафіксовані два надмірно жарких періоди з 24 червня по 7 липня та з 21 по 27 липня.

28 червня був побитий температурний рекорд – +46 градусів. Показник був зафіксований на півдні країни, в місті Верарг. У Парижі була рекордно висока температура – +42,6 градуса в липні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 567 осіб померли під час першої хвилі спеки у Франції. Ще 868 померли під час другої хвилі. Половині з жертв – більше 75 років.

До слова, у попередній тривалий період аномальної спеки у Європі, що відбувся у 2003 році, померли понад 20 тисяч людей.

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