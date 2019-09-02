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      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини

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      Ураган Доріан Флорида: останні новини – дивитися онлайн
      Ураган Доріан онлайн: останні новини / Vox

      У чотирьох штатах Америки через ураган "Доріан" оголосили надзвичайний стан та повідомили про евакуацію. Національний ураганний центр США прогнозує зсуви ґрунту в прибережних районах. Швидкість вітру "Доріана" становить майже 290 кілометрів за годину – це найпотужніший ураган в Америці з 1980-го року.

      У чотирьох американських штатах, а саме: Джорджії, Флориді, Північній та Південній Кароліні – оголосили евакуацію через ураган "Доріан". 1 вересня президент США провів брифінг стосовно цього стихійного лиха, про це повідомляє CBS News.

      Читайте також: Потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів: приголомшливі відео

      Надзвичайний стан в Америці та масова евакуація

      З 12:00 у понеділок деякі штати розпочнуть масову евакуацію набережних зон, про це повідомляє CBS News. 

      У неділю губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер наказав евакуювати все узбережжя свого штату. Передбачається, що 830 тисяч осіб повинні бути евакуйовані за допомогою державних військ.

      Округи штату у вівторок закриють шкільні та урядові будівлі. Щоб забезпечити швидку евакуацію, чиновники вже розвертають автомобілі назад на великих автодорогах. 

      Ми не хочемо, щоб люди застрягли на шосе, – сказав МакМастер під час недільної прес-конференції.

      Губернатор Джорджії Брайан Кемп також наказав евакуювати всю зону Атлантичного узбережжя штату, а влада Флориди евакуює населення в деяких вразливих прибережних районах. Окрім того, у місті Джексонвілл у Флориді місцева влада запровадила комендантську годину та заборонила продаж алкоголю.

      Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер попередив жителів округів про майбутні дощі, пориви вітру та повені. 

      Через наближення Доріана у США скасували близько 770 авіарейсів. У міжнародних аеропортах Орландо Форт-Лодердейл-Голлівуд оголосили про зупинку обслуговування комерційних рейсів та попередили про закриття терміналів.


      Масова евакуація у Флориді / скріншот з відео


      У чотирьох штатах Америки оголошено надзвичайний стан / скріншот з відео

      Читайте також: Потужний ураган Доріан насувається на США

      Де ураган "Доріан" зараз: останні новини

      Першого вересня ураган вдарив по північних Багамах, завдавши великих збитків. Сотні людей ховалися в школах, церквах й інших місцях.

      Внаслідок стихійного лиха загинув семирічний хлопчик, а ще одна дитина зникла безвісти.

      За допомогою човнів відбувається масове переміщення людей на острови, які розташовані вище над рівнем моря. Не зважаючи на це, багато хто з місцевих жителів проігнорував попередження влади про нищівну силу урагану, повідомляє France 24.

      Відповідно до онлайн-мапи, Доріан наближається до штату Флорида – в Маямі посилились пориви вітру.  

      Читайте також: Ураган "Доріан" на Багамах: загинула 7-річна дитина

      Ураган Доріан онлайн на карті: 

       

      В Маямі готуються до наближення урагану Доріан: дивитись онлайн

       

      Онлайн-трансляція наближення урагану "Доріан" з камери спостереження на пляжі:

       

      Чим небезпечний ураган "Доріан"? За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, "Доріан" має 5 рівень небезпеки. Це максимальний рівень, який передбачає великі негативні наслідки та збитки: повалення дерев, знесення та руйнування будинків. 

      Також обов'язкова масова евакуація населення з прибережних територій. 

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      Теги: Ураган Доріан Новини США Стихійні лиха Ураган у США
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