Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини

У чотирьох американських штатах, а саме: Джорджії, Флориді, Північній та Південній Кароліні – оголосили евакуацію через ураган "Доріан". 1 вересня президент США провів брифінг стосовно цього стихійного лиха, про це повідомляє CBS News.

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З 12:00 у понеділок деякі штати розпочнуть масову евакуацію набережних зон, про це повідомляє CBS News.

У неділю губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер наказав евакуювати все узбережжя свого штату. Передбачається, що 830 тисяч осіб повинні бути евакуйовані за допомогою державних військ.

Округи штату у вівторок закриють шкільні та урядові будівлі. Щоб забезпечити швидку евакуацію, чиновники вже розвертають автомобілі назад на великих автодорогах.

Ми не хочемо, щоб люди застрягли на шосе, – сказав МакМастер під час недільної прес-конференції.

Губернатор Джорджії Брайан Кемп також наказав евакуювати всю зону Атлантичного узбережжя штату, а влада Флориди евакуює населення в деяких вразливих прибережних районах. Окрім того, у місті Джексонвілл у Флориді місцева влада запровадила комендантську годину та заборонила продаж алкоголю.

Губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер попередив жителів округів про майбутні дощі, пориви вітру та повені.