Ураган "Дориан" разрушает Багамы и приближается к Флориде: последние новости
В четырех штатах Америки из-за урагана "Дориан" объявили чрезвычайное положение и сообщили об эвакуации. Национальный ураганный центр США прогнозирует оползни в прибрежных районах. Скорость ветра "Дориана" составляет почти 290 километров в час – это самый мощный ураган в Америке с 1980-го года.
В четырех американских штатах, а именно: Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан". 1 сентября президент США провел брифинг относительно этого стихийного бедствия, об этом сообщает CBS News.
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Чрезвычайное положение в Америке и массовая эвакуация
С 12:00 2 сентября должна была начаться массовая эвакуация прибрежных зон в некоторых штатах, об этом сообщает CBS News.
В воскресенье, 1 сентября, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер приказал эвакуировать все побережье своего штата. Предполагается, что 830 тысяч человек должны быть эвакуированы с помощью государственных войск.
Округа штата во вторник закроют школьные и правительственные здания. Чтобы обеспечить быструю эвакуацию, чиновники уже разворачивают автомобили обратно на крупных автодорогах.
Мы не хотим, чтобы люди застряли на шоссе,
– сказал МакМастер во время воскресной пресс-конференции.
Губернатор Джорджии Брайан Кемп также приказал эвакуировать всю зону Атлантического побережья штата, а власти Флориды эвакуируют население в некоторых уязвимых прибрежных районах. Кроме того, в городе Джексонвилл во Флориде местные власти ввели комендантский час и запретили продажу алкоголя.
Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер предупредил жителей округов о предстоящих дождях, порывах ветра и наводнениях.
Из-за приближения Дориана в США отменили около 770 авиарейсов. В международных аэропортах Орландо Форт-Лодердейл-Голливуд объявили об остановке обслуживания коммерческих рейсов и предупредили о закрытии терминалов.
Массовая эвакуация во Флориде / скриншот из видео
В четырех штатах Америки объявлено чрезвычайное положение / скриншот из видео
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Где ураган "Дориан" сейчас: последние новости
1 сентября ураган ударил по северным Багамам, нанеся большой ущерб. Сотни людей прятались в школах, церквях и других местах. Известно, что в результате стихии больше всего пострадали острова Абако.
Уже есть информация о первых жертвах, в частности погиб семилетний мальчик, а его сестра пропала без вести. По сообщению местных властей, всего на островах Абако погибли 5 человек.
Сейчас здесь с помощью лодок происходит массовое перемещение людей на острова, которые расположены выше над уровнем моря. Несмотря на это, многие из местных жителей проигнорировали предупреждение властей о сокрушительной силе урагана, сообщает France 24.
Согласно онлайн-карты, Дориан приближается к штату Флорида – в Майами усилились порывы ветра.
Ураган Дориан онлайн на карте:
В Майами готовятся к приближению урагана Дориан: смотреть онлайн
Онлайн-трансляция приближения урагана "Дориан" с камеры наблюдения на пляже:
Чем опасен ураган "Дориан"?
По шкале ураганов Саффира-Симпсона, "Дориан" имеет 5 уровень опасности. Это максимальный уровень, который предполагает большие негативные последствия и убытки: выкорчевывание деревьев, снос и разрушение домов. Также обязательна массовая эвакуация населения из прибрежных территорий.
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