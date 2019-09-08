Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США: відео стихії перевершує кадри з фільмів-катастроф

Ураган "Доріан" вже забрав життя 30 людей. Зруйнував північ Багамських островів та узбережжя Флориди. Його рівень небезпеки зменшили, проте надзвичайний стан та евакуацію прибережних районів у чотирьох американських штатах не скасовують.

Свідкам вдалося зафільмувати, у якому стані ураган зараз, станом на 8 вересня.

Дивіться приголомшливі відео, як потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів

Фантастичні кадри, як бурхлива стихія вирує на узбережжі США (відео з телеграму 24 каналу):

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А ось відео з літака, що потрапив у око бурі (навколо тиша, але пілоти насправді у смертельній небезпеці):

Сміливий оператор місцевого "22 каналу":

The storm surge and waves are crazy! This is @cbc_craig trying to bring you the best shots.

And we are trying to stay dry. It's getting dark-feels like the eye of hurricane is close @ryansnoddon

Intimidating power.#NSStorm #hurricane pic.twitter.com/uwcN1Vtzt7 — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

Вітер погнув будівельний кран, наче пластиліновий:

The bad weather is causing major damage throughout #NS, including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa — CBC Nova Scotia (@CBCNS) September 7, 2019

Дивіться також низку відео, відзнятих свідками урагану:

My family lives a stone's throw from the Mersey River in Liverpool. View from the deck. #nsstorm https://t.co/KUTsXHXc8L — Brittany Wentzell (@BrittWentzell) September 7, 2019

Thought for a second this guy was going to that payloader to bring it in from the water, but he was just snapping some pics pic.twitter.com/77J8tZXHCD — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

A few storm chasers watching opposite DeWolf Park in Bedford. No one (thankfully) is standing on the wharf. But @TheodoreTugboat is handling it well #HurricaneDorian pic.twitter.com/xX2yuV3taz — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

No one is in the house here in Herring Cove & it is currently for sale. It is shaped like a boat-I'm not sure it will survive this. We are just an hour and a half into the big winds.#storm #hurricane @CBCNS pic.twitter.com/lAjx0ovsSO — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

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Що відомо про "Доріан"? Це ураган 5 рівня небезпеки (дуже небезпечний) в Атлантичному океані. Він зруйнував північ Багамських островів (позривав дахи з будівель, пошкодив лінії електропередач, затопив вулиці, поламав дерева та понівечив автомобілі) та вже дістався США. Стихія загрожує понад 20 мільйонам людей. У трьох штатах повністю (Флорида, Північна та Південна Кароліна) та у 12 графствах Джорджії оголошено надзвичайний стан.