Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США: відео стихії перевершує кадри з фільмів-катастроф
Ураган "Доріан" вже забрав життя 30 людей. Зруйнував північ Багамських островів та узбережжя Флориди. Його рівень небезпеки зменшили, проте надзвичайний стан та евакуацію прибережних районів у чотирьох американських штатах не скасовують.
Свідкам вдалося зафільмувати, у якому стані ураган зараз, станом на 8 вересня.
Дивіться приголомшливі відео, як потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів
Фантастичні кадри, як бурхлива стихія вирує на узбережжі США (відео з телеграму 24 каналу):
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А ось відео з літака, що потрапив у око бурі (навколо тиша, але пілоти насправді у смертельній небезпеці):
Сміливий оператор місцевого "22 каналу":
Вітер погнув будівельний кран, наче пластиліновий:
Дивіться також низку відео, відзнятих свідками урагану:
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Що відомо про "Доріан"? Це ураган 5 рівня небезпеки (дуже небезпечний) в Атлантичному океані. Він зруйнував північ Багамських островів (позривав дахи з будівель, пошкодив лінії електропередач, затопив вулиці, поламав дерева та понівечив автомобілі) та вже дістався США. Стихія загрожує понад 20 мільйонам людей. У трьох штатах повністю (Флорида, Північна та Південна Кароліна) та у 12 графствах Джорджії оголошено надзвичайний стан.