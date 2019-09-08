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      Ураган "Доріан" накинувся на узбережжя США: відео стихії перевершує кадри з фільмів-катастроф

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      "Доріан" зруйнував Багами та накинувся на США
      "Доріан" зруйнував Багами та накинувся на США / Getty Images

      Ураган "Доріан" вже забрав життя 30 людей. Зруйнував північ Багамських островів та узбережжя Флориди. Його рівень небезпеки зменшили, проте надзвичайний стан та евакуацію прибережних районів у чотирьох американських штатах не скасовують.

      Свідкам вдалося зафільмувати, у якому стані ураган зараз, станом на 8 вересня.

      Дивіться приголомшливі відео, як потужний ураган "Доріан" дістався Багамських островів

      Фантастичні кадри, як бурхлива стихія вирує на узбережжі США (відео з телеграму 24 каналу):

      Читайте також: Ураган "Доріан" на Багамах: загинули 30 людей, серед них діти

      А ось відео з літака, що потрапив у око бурі (навколо тиша, але пілоти насправді у смертельній небезпеці):

      Сміливий оператор місцевого "22 каналу":

      Вітер погнув будівельний кран, наче пластиліновий:

      Дивіться також низку відео, відзнятих свідками урагану:

       

      Читайте також: Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам – останні новини

      Що відомо про "Доріан"? Це ураган 5 рівня небезпеки (дуже небезпечний) в Атлантичному океані. Він зруйнував північ Багамських островів (позривав дахи з будівель, пошкодив лінії електропередач, затопив вулиці, поламав дерева та понівечив автомобілі) та вже дістався США. Стихія загрожує понад 20 мільйонам людей. У трьох штатах повністю (Флорида, Північна та Південна Кароліна) та у 12 графствах Джорджії оголошено надзвичайний стан.

      blog_ava
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
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      Теги: Погода Новини США Ураган Доріан
      Джерело: 24 канал
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