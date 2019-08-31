Потужний ураган Доріан насувається на США

Південні регіони США та акваторія Карибського моря готується до потужного урагану Доріан. Стихія насувається з південного сходу і вже завдала чималих збитків на Віргінських островах. А його потужність сягнула четвертої з п’яти категорій небезпеки.

Понад двісті кілометрів за годину – з такою швидкістю ураган Доріан насувається на східне узбережжя США. На собі його вже відчули жителі Віргінських островів.

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Окрім США, латають дахи і готуються до бурі мешканці Пуерто Ріко. Тут не з чуток знають, яких негода може завдати збитків. "Нас часто затоплюють повені. Не постійно, але коли сильні дощі", – розповіла місцева жителька Ізабель Гарсіа.

Ретельно укріплюють свої домівки і у Флориді. Також через шалений ажіотаж там спустошили полиці у супермаркеті. Воду продають в обмежених кількостях і за наявності купонів.



Пусті полиці у Флориді

Тим часом ураган досягнув четвертої категорії потужності. До евакуації готують жителів Багамських островів. Про імовірне виселення говорять і на півдні США.

Ці рішення нам не даються легко, але, якщо ви таки потрапите у зону евакуації, будь ласка, виконуйте всі вказівки щодо виселення. Ваша безпека у пріоритеті,

– заявив губернатор Флориди Рон Десантіс

У посиленому режимі працюють рятувальники, мобілізували і чотири тисячі правоохоронців. Людей попереджають про можливі відключення газу та електроенергії. За словами президента США Дональд Трамп, робитимуть все, аби уникнути незручностей.

Зараз всі працюють дуже важко. Найімовірніше саме Флорида підпадає під епіцентр лиха. Тож уже багато вантажівок із запасами газу їдуть до регіону з Луїзіани,

– повідомив Дональд Трамп.



Дональд Трамп

Саме через прийдешній ураган Трамп скасував заздалегідь спланований візит до Польщі з нагоди проведення заходів до 80 річниці з початку Другої світової війни. Адже до південно-східного узбережжя стихія має досягнути вже цього тижня.