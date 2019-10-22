На Японію сунуть два потужні тайфуни: можливі повені, зсуви і шторм

До берегів Японії наближаються два нових потужних тайфуни – Неогурі і Буалой. Стихія може спричинити масштабні повені, зсуви ґрунту, а хвилі на морі сягатимуть до 6 метрів.

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що Неогурі стане 20-м тайфуном, що накрив країну з початку 2019 року, передає The Mainichi.

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Коли Японію накриє тайфун Неогурі?

Він наблизиться до берегів Японії вранці 22 жовтня. Сила тайфуну знизиться до екстратропічного циклону, коли він буде проходити на південь від півострова Кі в західній частині країни.

Згідно з прогнозом метеорологів, Неогурі принесе грози, сильні дощі, а пориви вітру сягатимуть 45 метрів за секунду. На узбережжі префектури Окінава ймовірні хвилі висотою до 6 метрів, а в районах Сікоку, Кінкі та Токай – до 5 метрів.

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Коли тайфун Буалой наблизиться до Японії?

Інший тайфун Буалой також накриє Японію з півдня і вдарить по східному узбережжю в ніч на 26 жовтня. Він буде сильнішим Неогурі, а шквали вітру сягатимуть до 50 метрів за секунду.

Метеорологи закликають японців бути обережними під час стихії: остерігатися зсувів, затоплення низькорозташованих районів, повеней та смерчів.

Якого лиха у Японії наробив тайфун Хагібіс? Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня. А 12 числа негода досягла Хонсю та Токіо. Найбільше постраждала префектура Фукусіма: тут загинули 25 людей. Загалом стихія забрала 68 життів.



Окрім того, руйнівна стихія залишила без світла понад 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах. Місцева влада намагалася евакуювати понад 6 мільйонів людей з їхніх домівок.