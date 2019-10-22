10:52
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      На Японію сунуть два потужні тайфуни: можливі повені, зсуви і шторм

      335 Читать новость на русском
      На Японію сунуть два тайфуни – Неогурі і Буалой
      На Японію сунуть два тайфуни – Неогурі і Буалой / Ілюстративне фото

      До берегів Японії наближаються два нових потужних тайфуни – Неогурі і Буалой. Стихія може спричинити масштабні повені, зсуви ґрунту, а хвилі на морі сягатимуть до 6 метрів.

      Японське метеорологічне агентство повідомляє, що Неогурі стане 20-м тайфуном, що накрив країну з початку 2019 року, передає The Mainichi.

      Важливо: Потужний тайфун Хагібіс накрив Японію: 18 осіб загинули, ще 13 – зникли безвісти

      Коли Японію накриє тайфун Неогурі?

      Він наблизиться до берегів Японії вранці 22 жовтня. Сила тайфуну знизиться до екстратропічного циклону, коли він буде проходити на південь від півострова Кі в західній частині країни. 

      Згідно з прогнозом метеорологів, Неогурі принесе грози, сильні дощі, а пориви вітру сягатимуть 45 метрів за секунду. На узбережжі префектури Окінава ймовірні хвилі висотою до 6 метрів, а в районах Сікоку, Кінкі та Токай – до 5 метрів.

      Читайте також: Філіппіни сколихнув потужний землетрус, є загиблі: фото, відео

      Коли тайфун Буалой наблизиться до Японії?

      Інший тайфун Буалой також накриє Японію з півдня і вдарить по східному узбережжю в ніч на 26 жовтня. Він буде сильнішим Неогурі, а шквали вітру сягатимуть до 50 метрів за секунду.

      Метеорологи закликають японців бути обережними під час стихії: остерігатися зсувів, затоплення низькорозташованих районів, повеней та смерчів.

      Якого лиха у Японії наробив тайфун ХагібісНайпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня. А 12 числа негода досягла Хонсю та Токіо. Найбільше постраждала префектура Фукусіма: тут загинули 25 людей. Загалом стихія забрала 68 життів.

      Окрім того, руйнівна стихія залишила без світла понад 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах. Місцева влада намагалася евакуювати понад 6 мільйонів людей з їхніх домівок.

      blog_ava
      Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак
      сьогодні
      11100
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Японія Стихійні лиха
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 101
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      104
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 495
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні , 07:15 Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      Ірина Поліщук 10669
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      21 жовтня , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 2174
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук