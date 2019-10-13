Потужний тайфун Хагібіс у Японії: вже 18 осіб загинули, ще 13 – зникли безвісти

Найпотужніший за останні 60 років тайфун Хагібіс продовжує бурувати у Японії. Через природне лихо у "країні сонця, що сходить" вже загинули 18 осіб.

Крім того, 13 осіб досі вважаються зниклими безвісти, а щонайменше 149 людей отримали травми різної важкості, повідомляє видання NHK.

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Влада країни працює над тим, щоб визначити загальну кількість жертв.

У ніч з суботи на неділю потужний тайфун наблизився до японської столиці Токіо. Там він викликав масштабні перебої в залізничному і авіаційному сполученні. Японська влада також попереджала про можливість повені і зсувів у Токіо.

За різними оцінками, руйнівна стихія залишила без світла, понад 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах. Місцева влада порадила понад 6 мільйонам людей тимчасово покинути домівки.

За прогнозами, тайфун мав би вийти у Тихий океан та втратити свою потужність до полудня неділі, 13 жовтня.

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