Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз

Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня та забрав життя 1 людини. Місцеві зазнали схожої біди 61 рік тому – тоді тайфун Іда забрав життя понад 1200 людей.

Про те, що тайфун Хагібіс досягне берегів регіону Токай увечері 11 жовтня, у переддень повідомило Японське метеорологічне агентство.

Нагадаємо, як на Японію насувався найпотужніший за 60 років тайфун Хагібіс

Мешканець Токіо загинув у перекинутому від вітру автомобілі. Ще 4 людей отримали поранення, коли вітер зірвав дахи з кількох будинків.

Руйнівна стихія залишила без світла 45 тисяч помешкань у сусідніх із Токіо районах.

Місцева влада порадила понад мільйону мешканців тимчасово покинути їхні домівки. Влада також повідомила про загрози повені та зсувів, зокрема і в густонаселених районах Токіо.

Крім того, у столиці закрили магазини, фабрики, метро, скасували низку публічних заходів та понад 1600 рейсів літаків.

Фото і відео тайфуна Хагібіс

Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2019

Still a few hours before #TyphoonHagibis makes landfall in Japan. But a few hours ago a tornado has already caused some destruction in Chiba (on the outskirts of Tokyo)#Hagibis pic.twitter.com/0DjIF6vpga — カリはるか SeulPika (@BritishLuvie) October 12, 2019

Rescuers on a boat patrol the residential area flooded by Typhoon Hagibis, in Ise, central Japan. Tokyo and surrounding areas braced for a powerful typhoon forecast as the worst in six decades (CTO Japan Inside) #PrayForJapan #SaveJapan #Hagibis pic.twitter.com/Blyx0X3l5r — Julienne | MAFAE (@kawaiijulienne) October 12, 2019

Зауважимо, Японія постраждала від руйнівного тайфуну Факсай лише місяць тому, у першій декаді вересня. Тоді загинули щонайменше 3 людей та 40 зазнали травм. Факсай був 15 за ліком тайфуном 2019 року в регіоні Тихого океану.