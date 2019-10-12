Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз
Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня та забрав життя 1 людини. Місцеві зазнали схожої біди 61 рік тому – тоді тайфун Іда забрав життя понад 1200 людей.
Про те, що тайфун Хагібіс досягне берегів регіону Токай увечері 11 жовтня, у переддень повідомило Японське метеорологічне агентство.
Нагадаємо, як на Японію насувався найпотужніший за 60 років тайфун Хагібіс
Мешканець Токіо загинув у перекинутому від вітру автомобілі. Ще 4 людей отримали поранення, коли вітер зірвав дахи з кількох будинків.
Руйнівна стихія залишила без світла 45 тисяч помешкань у сусідніх із Токіо районах.
Місцева влада порадила понад мільйону мешканців тимчасово покинути їхні домівки. Влада також повідомила про загрози повені та зсувів, зокрема і в густонаселених районах Токіо.
Крім того, у столиці закрили магазини, фабрики, метро, скасували низку публічних заходів та понад 1600 рейсів літаків.
Фото і відео тайфуна Хагібіс
Зауважимо, Японія постраждала від руйнівного тайфуну Факсай лише місяць тому, у першій декаді вересня. Тоді загинули щонайменше 3 людей та 40 зазнали травм. Факсай був 15 за ліком тайфуном 2019 року в регіоні Тихого океану.
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