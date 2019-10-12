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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз

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      Тайфун Хагібіс в Японії – стан на зараз, останні новини 2019
      Hagibis – один з найбільших відомих історії тайфунів – атакував Японію / Getty Images

      Найпотужніший за минулі 60 років тайфун Хагібіс атакував береги Японії 11 жовтня та забрав життя 1 людини. Місцеві зазнали схожої біди 61 рік тому – тоді тайфун Іда забрав життя понад 1200 людей.

      Про те, що тайфун Хагібіс досягне берегів регіону Токай увечері 11 жовтня, у переддень повідомило Японське метеорологічне агентство.

      Нагадаємо, як на Японію насувався найпотужніший за 60 років тайфун Хагібіс

      Мешканець Токіо загинув у перекинутому від вітру автомобілі. Ще 4 людей отримали поранення, коли вітер зірвав дахи з кількох будинків.

      Руйнівна стихія залишила без світла 45 тисяч помешкань у сусідніх із Токіо районах.

      Місцева влада порадила понад мільйону мешканців тимчасово покинути їхні домівки. Влада також повідомила про загрози повені та зсувів, зокрема і в густонаселених районах Токіо.

      Крім того, у столиці закрили магазини, фабрики, метро, скасували низку публічних заходів та понад 1600 рейсів літаків.

      Фото і відео тайфуна Хагібіс

      Зауважимо, Японія постраждала від руйнівного тайфуну Факсай лише місяць тому, у першій декаді вересня. Тоді загинули щонайменше 3 людей та 40 зазнали травм. Факсай був 15 за ліком тайфуном 2019 року в регіоні Тихого океану.

      blog_ava
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      сьогодні
      4067
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Тайфун Хагібіс Японія Стихійні лиха Постраждалі
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