На Японію насувається найпотужніший за 60 років тайфун Хаґібіс

На Японію насувається тайфун Хагібіс. Він може зрівнятися за силою з тайфуном Іда, який вирував в країні 61 рік тому і забрав життя понад 1,2 тисяч осіб.

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що тайфун досягне регіону Токай або Канто увечері 11 жовтня. Швидкість вітру може досягати до 230 кілометрів у годину.

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Тайфун Хаґібіс затримається у цих регіонах упродовж доби, а потім продовжить рух на північний схід до регіону Тохоку. Синоптики прогнозують сильний вітер 12 і 13 жовтня переважно на сході Японії.

Окрім того, тайфун принесе з собою рекордно сильні дощі. Через можливі рясні опади синоптики попереджають про загрозу зсувів, штормів і затоплень.

До речі, на гран-прі Японії уже скасовано всі суботні заходи через погодні умови. Траса буде повністю закрита для глядачів і преси.



Рух тайфуну Хаґібіс у Японії

Лише нещодавно Японією пройшовся руйнівний тайфун Факсай. Тоді загинули щонайменше 3 людей, ще 40 отримали травми. Тайфун Факсай став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.

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