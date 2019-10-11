12:09
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      На Японію насувається найпотужніший за 60 років тайфун Хаґібіс

      78
      На Японію насувається найпотужніший за 60 років тайфун Хаґібіс
      На Японію насувається найпотужніший за 60 років тайфун Хаґібіс / english.kyodonews.net

      На Японію насувається тайфун Хагібіс. Він може зрівнятися за силою з тайфуном Іда, який вирував в країні 61 рік тому і забрав життя понад 1,2 тисяч осіб.

      Японське метеорологічне агентство повідомляє, що тайфун досягне регіону Токай або Канто увечері 11 жовтня. Швидкість вітру може досягати до 230 кілометрів у годину.

      Важливо: Індію накрили страшні повені, більше сотні загиблих: фото, відео

      Тайфун Хаґібіс затримається у цих регіонах упродовж доби, а потім продовжить рух на північний схід до регіону Тохоку. Синоптики прогнозують сильний вітер 12 і 13 жовтня переважно на сході Японії.

      Окрім того, тайфун принесе з собою рекордно сильні дощі. Через можливі рясні опади синоптики попереджають про загрозу зсувів, штормів і затоплень.

      До речі, на гран-прі Японії уже скасовано всі суботні заходи через погодні умови. Траса буде повністю закрита для глядачів і преси.

      тайфун хагібіс японія
      Рух тайфуну Хаґібіс у Японії

      Лише нещодавно Японією пройшовся руйнівний тайфун Факсай. Тоді загинули щонайменше 3 людей, ще 40 отримали травми. Тайфун Факсай став 15-тим тайфуном, що утворився у 2019 році в Тихому океані.

      До теми: У Японії вирував потужний тайфун Тапа: сотні скасованих рейсів, є поранені

      blog_ava
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні
      27625
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Тайфун Хаґібіс Японія Стихійні лиха Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      сьогодні , 12:00 Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      Світові Медіа 87
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 11:08 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 1859
      Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      сьогодні , 10:10 Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      Ігор Саджениця 655
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 1344
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук