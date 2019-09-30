Індію накрили страшні повені, більше сотні загиблих: фото, відео

Північні штати Індії накрили потужні мусонні зливи, що спричинили масштабні повені та зсуви. Жертвами стихії лише за останні три дні стали понад сто людей.

Загалом через повені загинуло 127 людей, пишуть місцеві ЗМІ. Найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш – 87 осіб і в штаті Біхар – 27 осіб. Ще 13 людей загинули у штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадх'я-Прадеш.

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У столиці штату Біхар – Патне і прилеглих районах закрили всі школи. Там не працюють більшість установ, магазинів і крамниць. Окрім того, в Біхарі скасували або перенаправили на інші маршрути десятки потягів, адже залізниця повністю затоплена.

Масштабні повені в Індії / фото з твіттера

Уряд штату запросив у Військово-повітряних сил Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені людей.

Синоптики попереджають, що дощі накриватимуть північ Індії і в найближчі дні.

Як видно на опублікованих фото і відео, повінь затопила людські будинки, дороги, а люди пересуваються вулицями на човнах. Подекуди рівень води сягає більше метра, повністю затоплені автівки.

Heavy monsoon rains and floods killed 100+ people in northern India over the weekend. Major cities in Uttar Pradesh and Bihar are swamped.



Officials say this monsoon season, which usually slows down by early September, could be the worst in years. pic.twitter.com/o9NwG5AJ9S — AJ+ (@ajplus) September 30, 2019

The situation that has arisen due to the stray floods is very serious. I am sharing some pictures so that the intellectuals of India open their eyes & help Bihar. In the same way that other states are helped on such conditions, Bihar should also be helped.@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/cHTkWYHZml — Kanhaiya Kumar (@kanhaiya343) September 30, 2019

Wow re govrt of our India agr Chennai Mumbai, goa, Assam jaise bade city me flood aate h turant news me headlines + Sarkar turant rahat smagri deta hai but hmare Bihar har saal flood aate hai but koi v govt help nhi krta hai #patnafloods #PatnaNagarNigam pic.twitter.com/xUYC1nLqbf — Rajnish Ranjan (@Rajnishranjan23) September 29, 2019

The whole "Bikau" media is telling about Pm,India- Pakistan ,Hindu- Muslim....etc etc....Don't you guys think that flood like situation of Patna should be given space in your media so that people get attention and relief.#PatnaRains @aajtak @indiatvnews @ANI @ABPNews @ZeeNews pic.twitter.com/ylVaDhi2Rg — utkarsh parashar (@utkarshparash16) September 29, 2019

ये न्यू इंडिया है ।

Indian News Media is the WORST !! It’s been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades.. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie... #PatnaFloods pic.twitter.com/DkaaoWYVSU — RishiSaini सेवादल INC (@Rishi_INC) September 30, 2019

Flood in bihar, i want to request everyone to help bihar for coming out from the disaster happening there i think bihar is also the part of india which everyone wants to ignore i request our respected prime minister @narendramodi to take some steps for people stucked in bihar pic.twitter.com/oInacHGv5F — anukrithi satyarthy (@AnukrithiS) September 30, 2019

До слова, повені в Індії – не рідкісне явище. Так, з початку літа 2018 року в Індії від повеней загинуло щонайменше 1038 людей. Стихія найсильніше вдарила по дев'яти регіонах на північному сході та заході країни. Повені почались через мусонні дощі.