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      Індію накрили страшні повені, більше сотні загиблих: фото, відео

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      Індію накрили масштабні повені
      Індію накрили масштабні повені / Фото з Тwitter

      Північні штати Індії накрили потужні мусонні зливи, що спричинили масштабні повені та зсуви. Жертвами стихії лише за останні три дні стали понад сто людей.

      Загалом через повені загинуло 127 людей, пишуть місцеві ЗМІ. Найбільше жертв зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш – 87 осіб і в штаті Біхар – 27 осіб. Ще 13 людей загинули у штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадх'я-Прадеш.

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      У столиці штату Біхар – Патне і прилеглих районах закрили всі школи. Там не працюють більшість установ, магазинів і крамниць. Окрім того, в Біхарі скасували або перенаправили на інші маршрути десятки потягів, адже залізниця повністю затоплена. 

      Масштабні повені в Індії / фото з твіттера

      Уряд штату запросив у Військово-повітряних сил Індії два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені людей.

      Синоптики попереджають, що дощі накриватимуть північ Індії і в найближчі дні.

      Як видно на опублікованих фото і відео, повінь затопила людські будинки, дороги, а люди пересуваються вулицями на човнах. Подекуди рівень води сягає більше метра, повністю затоплені автівки.

       

       

       

       

       

      До слова, повені в Індії – не рідкісне явище. Так, з початку літа 2018 року в Індії від повеней загинуло щонайменше 1038 людей. Стихія найсильніше вдарила по дев'яти регіонах на північному сході та заході країни. Повені почались через мусонні дощі.

      blog_ava
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      Теги: Індія Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 канал
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