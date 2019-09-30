Индию накрыли страшные наводнения, более сотни погибших: фото, видео

Північні штати Індії накрили потужні мусонні зливи, що спричинили масштабні повені та зсуви. Жертвами стихії лише за останні три дні стали понад сто людей.

В целом из-за наводнений погибли 127 человек, пишут местные СМИ. Больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш – 87 человек и в штате Бихар – 27 человек. Еще 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

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В столице штата Бихар – Патне и прилегающих районах закрыли все школы. Там не работает большинство учреждений, магазинов и магазинов. Кроме того, в Бихаре отменили или перенаправили на другие маршруты десятки поездов, ведь железная дорога полностью затоплена.

Масштабные наводнения в Индии / фото из твиттера

Правительство штата запросило в Военно-воздушных сил Индии два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения людей.

Синоптики предупреждают, что дожди будут накрывать север Индии и в ближайшие дни.

Как видно на опубликованных фото и видео, наводнение затопило людские дома, дороги, а люди передвигаются по улицам на лодках. Кое-где уровень воды достигает более метра, полностью затоплены автомобили.

Heavy monsoon rains and floods killed 100+ people in northern India over the weekend. Major cities in Uttar Pradesh and Bihar are swamped.



Officials say this monsoon season, which usually slows down by early September, could be the worst in years. pic.twitter.com/o9NwG5AJ9S — AJ+ (@ajplus) September 30, 2019

The situation that has arisen due to the stray floods is very serious. I am sharing some pictures so that the intellectuals of India open their eyes & help Bihar. In the same way that other states are helped on such conditions, Bihar should also be helped.@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/cHTkWYHZml — Kanhaiya Kumar (@kanhaiya343) September 30, 2019

Wow re govrt of our India agr Chennai Mumbai, goa, Assam jaise bade city me flood aate h turant news me headlines + Sarkar turant rahat smagri deta hai but hmare Bihar har saal flood aate hai but koi v govt help nhi krta hai #patnafloods #PatnaNagarNigam pic.twitter.com/xUYC1nLqbf — Rajnish Ranjan (@Rajnishranjan23) September 29, 2019

The whole "Bikau" media is telling about Pm,India- Pakistan ,Hindu- Muslim....etc etc....Don't you guys think that flood like situation of Patna should be given space in your media so that people get attention and relief.#PatnaRains @aajtak @indiatvnews @ANI @ABPNews @ZeeNews pic.twitter.com/ylVaDhi2Rg — utkarsh parashar (@utkarshparash16) September 29, 2019

ये न्यू इंडिया है ।

Indian News Media is the WORST !! It’s been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades.. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie... #PatnaFloods pic.twitter.com/DkaaoWYVSU — RishiSaini सेवादल INC (@Rishi_INC) September 30, 2019

Flood in bihar, i want to request everyone to help bihar for coming out from the disaster happening there i think bihar is also the part of india which everyone wants to ignore i request our respected prime minister @narendramodi to take some steps for people stucked in bihar pic.twitter.com/oInacHGv5F — anukrithi satyarthy (@AnukrithiS) September 30, 2019

К слову, наводнения в Индии – не редкое явление. Так, с начала лета 2018 года в Индии от наводнений погибли по меньшей мере 1038 человек. Стихия сильно ударила по девяти регионам на северо-востоке и западе страны. Наводнения начались из-за муссонных дождей.