Индию накрыли страшные наводнения, более сотни погибших: фото, видео
Північні штати Індії накрили потужні мусонні зливи, що спричинили масштабні повені та зсуви. Жертвами стихії лише за останні три дні стали понад сто людей.
В целом из-за наводнений погибли 127 человек, пишут местные СМИ. Больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш – 87 человек и в штате Бихар – 27 человек. Еще 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.
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В столице штата Бихар – Патне и прилегающих районах закрыли все школы. Там не работает большинство учреждений, магазинов и магазинов. Кроме того, в Бихаре отменили или перенаправили на другие маршруты десятки поездов, ведь железная дорога полностью затоплена.
Масштабные наводнения в Индии / фото из твиттера
Правительство штата запросило в Военно-воздушных сил Индии два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения людей.
Синоптики предупреждают, что дожди будут накрывать север Индии и в ближайшие дни.
Как видно на опубликованных фото и видео, наводнение затопило людские дома, дороги, а люди передвигаются по улицам на лодках. Кое-где уровень воды достигает более метра, полностью затоплены автомобили.
К слову, наводнения в Индии – не редкое явление. Так, с начала лета 2018 года в Индии от наводнений погибли по меньшей мере 1038 человек. Стихия сильно ударила по девяти регионам на северо-востоке и западе страны. Наводнения начались из-за муссонных дождей.