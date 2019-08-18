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      Страшные наводнения унесли жизни более тысячи человек в Индии: фото и видео

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      Наводнения в Индии
      Наводнения в Индии / Иностранные СМИ

      С начала лета в Индии от наводнений погибли по меньшей мере 1038 человек. Стихия охватила девять регионов на северо-востоке и западе страны. Число жертв продолжает расти.

      Согласно данным индийского правительства, большая часть людей погибла от оползней и обрушения зданий.

      К теме: Тайфун, ливень и торнадо: в мире бушует смертельная непогода

      В частности, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале – 155, в Западной Бенгалии – 154, в Бихаре – 130. Наводнения в Индии начались из-за муссонных дождей. Сезон дождей в стране продлится до сентября.

      Наводнения в Индии / Фото из иностранных СМИ

      В сети начали появляться видео, где местные руководители и министры спасают свою жизнь на лодках вместе с простыми людьми.

      Наводнения в индии уносят жизни сотен людей: смотрите видео

      Отметим, что также Индия страдает от большого количества мусора. Мусорная гора в Индии, на окраине столицы Дели, уже достигает более 60 метров в высоту и занимает площадь более 40 футбольных полей.

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      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Погода Стихийный бедствия Индия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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