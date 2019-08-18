Страшные наводнения унесли жизни более тысячи человек в Индии: фото и видео

С начала лета в Индии от наводнений погибли по меньшей мере 1038 человек. Стихия охватила девять регионов на северо-востоке и западе страны. Число жертв продолжает расти.

Согласно данным индийского правительства, большая часть людей погибла от оползней и обрушения зданий.

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В частности, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале – 155, в Западной Бенгалии – 154, в Бихаре – 130. Наводнения в Индии начались из-за муссонных дождей. Сезон дождей в стране продлится до сентября.

Наводнения в Индии / Фото из иностранных СМИ

В сети начали появляться видео, где местные руководители и министры спасают свою жизнь на лодках вместе с простыми людьми.

Also in Karnataka, a BJP Minister rows the boat to Reach and save the lives. Heartwarming!#KarnatakaFloods2019 #KarnatakaFloods pic.twitter.com/Eit573sazQ — Geetika Swami (@SwamiGeetika) 10 августа 2019 г.

Maharashtra Minister Shri @girishdmahajan swims to reach a flood hit village.



This is how BJP earns Sabka Vishwas. #MaharashtraFloods pic.twitter.com/NA31lieLQ5 — BJP (@BJP4India) 10 августа 2019 г.

Наводнения в индии уносят жизни сотен людей: смотрите видео

Отметим, что также Индия страдает от большого количества мусора. Мусорная гора в Индии, на окраине столицы Дели, уже достигает более 60 метров в высоту и занимает площадь более 40 футбольных полей.