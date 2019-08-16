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      На Японию обрушился мощный тайфун "Кросса", есть жертва: фото, видео

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      Тайфун Кросса, Япония, 15 августа 2019 – видео, фото тайфуна
      Тайфун "Кросса" обрушился на Японию / Фото с Instagram

      Японию накрыл сильный тайфун "Кросса". Из-за стихии уже погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения.

      Тайфун достиг западной части побережья Японии в четверг 15 августа. Скорость ветра местами достигала 126 километров в час.

      Это важно: Смертельный тайфун накрыл Китай: число жертв значительно возросло – фото и видео

      Жертвой стихии стал 82-летний мужчина из префектуры Хиросима. Он упал в море, когда пришвартовывался к причалу.

      Кроме того, сильный ветер вырывал деревья с корнями и повалил рекламные щиты.

      Последствия тайфуна в Японии

      Из-за тайфуна "Кросса" власти эвакуировали более семи тысяч человек. Метеорологическое агентство Японии также предупреждает о рекордном количестве осадков, оползнях и наводнении.

      Для безопасности людей в Японии отменили более 760 внутренних авиарейсов и прекратила работу железная дорога. Сейчас туристов призывают проверять всю информацию о перелетах и быть осторожными в стране.

      В Японии бушует тайфун "Кросса": видео

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      what i found after Typhoon Krosa. #Krosa #waalife #beachcombing

      Допис, поширений Atsushi (@da_nanamua)

       

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      Теги: Япония Стихийный бедствия Жертвы
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