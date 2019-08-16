На Японию обрушился мощный тайфун "Кросса", есть жертва: фото, видео

Японию накрыл сильный тайфун "Кросса". Из-за стихии уже погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения.

Тайфун достиг западной части побережья Японии в четверг 15 августа. Скорость ветра местами достигала 126 километров в час.

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Жертвой стихии стал 82-летний мужчина из префектуры Хиросима. Он упал в море, когда пришвартовывался к причалу.

Кроме того, сильный ветер вырывал деревья с корнями и повалил рекламные щиты.

Последствия тайфуна в Японии

Из-за тайфуна "Кросса" власти эвакуировали более семи тысяч человек. Метеорологическое агентство Японии также предупреждает о рекордном количестве осадков, оползнях и наводнении.

Для безопасности людей в Японии отменили более 760 внутренних авиарейсов и прекратила работу железная дорога. Сейчас туристов призывают проверять всю информацию о перелетах и быть осторожными в стране.

В Японии бушует тайфун "Кросса": видео