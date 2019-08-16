Японію накрив потужний тайфун "Кроса", є жертва: фото, відео

Японію накрив сильний тайфун "Кроса". Через стихію вже загинула одна людина, ще півсотні осіб отримали поранення.

Тайфун досягнув західної частини узбережжя Японії в четвер, 15 серпня. Швидкість вітру подекуди сягала до 126 кілометрів за годину.

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Жертвою стихії став 82-річний чоловік з префектури Хіросіма. Він впав у море, коли пришвартовувався до причалу.

Окрім того, сильний вітер повиривав дерева з корінням та повалив рекламні щити.

Наслідки тайфуну в Японії

Через тайфун "Кроса" влада евакуювала понад сім тисяч людей. Метеорологічне агентство Японії також попереджає про рекордну кількість опадів, зсуви та повені.

Для безпеки людей в Японії скасували понад 760 внутрішніх авіарейсів та припинила роботу залізниця. Наразі туристів закликають перевіряти усю інформацію про перельоти та бути обережними в країні.

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