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      Японію накрив потужний тайфун "Кроса", є жертва: фото, відео

      907 Читать новость на русском
      Тайфун Кросу, Японія, 15 серпня 2019 – відео, фото тайфуну
      Тайфун "Кроса" вирує у Японії / Фото з Instagram

      Японію накрив сильний тайфун "Кроса". Через стихію вже загинула одна людина, ще півсотні осіб отримали поранення.

      Тайфун досягнув західної частини узбережжя Японії в четвер, 15 серпня. Швидкість вітру подекуди сягала до 126 кілометрів за годину.

      Це важливо: Смертельний тайфун накрив Китай: кількість жертв значно зросла – фото та відео

      Жертвою стихії став 82-річний чоловік з префектури Хіросіма. Він впав у море, коли пришвартовувався до причалу.

      Окрім того, сильний вітер повиривав дерева з корінням та повалив рекламні щити.

      Наслідки тайфуну в Японії

      Через тайфун "Кроса" влада евакуювала понад сім тисяч людей. Метеорологічне агентство Японії також попереджає про рекордну кількість опадів, зсуви та повені.

      Для безпеки людей в Японії скасували понад 760 внутрішніх авіарейсів та припинила роботу залізниця. Наразі туристів закликають перевіряти усю інформацію про перельоти та бути обережними в країні.

      У Японії вирує тайфун "Кроса": відео

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      what i found after Typhoon Krosa. #Krosa #waalife #beachcombing

      Допис, поширений Atsushi (@da_nanamua)

       

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Японія Жертви
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