Китай накрив потужний тайфун, багато жертв: фото, відео

Східне узбережжя Китаю в ніч на 10 серпня атакував надпотужний тайфун "Лекіма". Він забрав життя щонайменше 13 людей, ще два десятки вважаються зниклими безвісти.

Найбільше від стихії постраждала провінція Чжецзян, повідомляє Центральне телебачення Китаю. З неї вже тимчасово переселили понад 750 тисяч жителів.

Читайте також: Туреччину сколихнув землетрус: є постраждалі, на курортах паніка – фото та відео

Загалом від супертайфуну постраждали понад 3 мільйони осіб, зруйновано не менше 200 житлових будинків, ще понад 3 тисячі будівель пошкоджені. Окрім того, в Шанхаї через негоду переселені 253 тисяч осіб.

Швидкість вітру в межах тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, становила близько 50 метрів за секунду. Він поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.

Наслідки потужного тайфуну в Китаї / фото з Twitter

Через сильну негоду в країні зупинили все поромне сполучення, скасовано кілька сотень авіарейсів, закриті залізничні ліній.

Влада Китаю оголосила червоний рівень небезпеки та закликає людей бути обережними і не виходити на вулиці.

На відео, що очевидці публікують у соцмережах видно, що шквальний вітер зносить усе на своєму шляху, валить дерева, перекидає авто та зриває покрівлі будинків.

Super Typhoon Lekima loading in our city pic.twitter.com/EKfCkKlSEf — Helen Huang (@helenhuang03) August 10, 2019

Super Typhoon Lekima slams into southeast China https://t.co/CsMXi9OAis pic.twitter.com/o0IJU9hx9c — The Philippine Star (@PhilippineStar) August 10, 2019

Typhoon, Landslide in Eastern China Kill 13 https://t.co/LR31XoGbdE pic.twitter.com/btIpn73Nw8 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 10, 2019

SHANGHAI TYPHOON: Friend in Shanghai just sent me this video! WOW! pic.twitter.com/01Mu9M76p9 — Jeffrey James (@jeffreyjamestv) August 10, 2019

Typhoon landing in Taizhou, China ️ pic.twitter.com/dz1xTZCpVF — GifReddit ? ? ? (@GifReddit) August 10, 2019

Typhoon has hit Hangzhou which is south of Shanghai. Should be passing the side of Shanghai in the next few hours. Rain has already started to flood the streets outside pic.twitter.com/ZpaTZzbD8o — Róisín~宋乐迪 (@min_time) August 10, 2019