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      Китай накрив потужний тайфун, багато жертв: фото, відео

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      Китай накрив потужний тайфун"Лекіма"
      Китай накрив потужний тайфун"Лекіма" / Фото з Тwitter

      Східне узбережжя Китаю в ніч на 10 серпня атакував надпотужний тайфун "Лекіма". Він забрав життя щонайменше 13 людей, ще два десятки вважаються зниклими безвісти.

      Найбільше від стихії постраждала провінція Чжецзян, повідомляє Центральне телебачення Китаю. З неї вже тимчасово переселили понад 750 тисяч жителів.

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      Загалом від супертайфуну постраждали понад 3 мільйони осібзруйновано не менше 200 житлових будинків, ще понад 3 тисячі будівель пошкоджені. Окрім того, в Шанхаї через негоду переселені 253 тисяч осіб.

      Швидкість вітру в межах тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, становила близько 50 метрів за секунду. Він поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.

      Наслідки потужного тайфуну в Китаї / фото з Twitter

      Через сильну негоду в країні зупинили все поромне сполучення, скасовано кілька сотень авіарейсів, закриті залізничні ліній. 

      Влада Китаю оголосила червоний рівень небезпеки та закликає людей бути обережними і не виходити на вулиці.

      На відео, що очевидці публікують у соцмережах видно, що шквальний вітер зносить усе на своєму шляху, валить дерева, перекидає авто та зриває покрівлі будинків.

       

       

       

       

       

       

       

       

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