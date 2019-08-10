Китай накрыл мощный тайфун, много жертв: фото, видео

Восточное побережье Китая в ночь на 10 августа атаковал мощный тайфун "Лекима". Он унес жизни по меньшей мере 13 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести.

Больше всего от стихии пострадала провинция Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение Китая. Из нее уже временно переселили более 750 тысяч жителей.

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В общем от супертайфуна пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще свыше 3 тысяч зданий повреждены. Кроме того, в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тысяч человек.

Скорость ветра внутри тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла около 50 метров за секунду. Он постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

Последствия мощного тайфуна в Китае / фото из Twitter

Из-за сильной непогоды в стране остановили все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты железнодорожные линии.

Власти Китая объявили красный уровень опасности, призывает людей быть осторожными и не выходить на улицы.

На видео, которое очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что шквальный ветер сносит все на своем пути, валит деревья, опрокидывает авто и срывает кровли домов.

Super Typhoon Lekima loading in our city pic.twitter.com/EKfCkKlSEf — Helen Huang (@helenhuang03) August 10, 2019

Super Typhoon Lekima slams into southeast China https://t.co/CsMXi9OAis pic.twitter.com/o0IJU9hx9c — The Philippine Star (@PhilippineStar) August 10, 2019

Typhoon, Landslide in Eastern China Kill 13 https://t.co/LR31XoGbdE pic.twitter.com/btIpn73Nw8 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 10, 2019

SHANGHAI TYPHOON: Friend in Shanghai just sent me this video! WOW! pic.twitter.com/01Mu9M76p9 — Jeffrey James (@jeffreyjamestv) August 10, 2019

Typhoon landing in Taizhou, China ️ pic.twitter.com/dz1xTZCpVF — GifReddit ? ? ? (@GifReddit) August 10, 2019

Typhoon has hit Hangzhou which is south of Shanghai. Should be passing the side of Shanghai in the next few hours. Rain has already started to flood the streets outside pic.twitter.com/ZpaTZzbD8o — Róisín~宋乐迪 (@min_time) August 10, 2019