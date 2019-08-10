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      Китай накрыл мощный тайфун, много жертв: фото, видео

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      Китай накрыл мощный тайфун"Лекима"
      Китай накрыл мощный тайфун"Лекима" / Фото из Тwitter

      Восточное побережье Китая в ночь на 10 августа атаковал мощный тайфун "Лекима". Он унес жизни по меньшей мере 13 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести.

      Больше всего от стихии пострадала провинция Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение Китая. Из нее уже временно переселили более 750 тысяч жителей.

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      В общем от супертайфуна пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще свыше 3 тысяч зданий повреждены. Кроме того, в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тысяч человек.

      Скорость ветра внутри тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла около 50 метров за секунду. Он постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

      Последствия мощного тайфуна в Китае / фото из Twitter

      Из-за сильной непогоды в стране остановили все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты железнодорожные линии.

      Власти Китая объявили красный уровень опасности,  призывает людей быть осторожными и не выходить на улицы.

      На видео, которое очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что шквальный ветер сносит все на своем пути, валит деревья, опрокидывает авто и срывает кровли домов.

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      10 августа
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