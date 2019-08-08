Турцию всколыхнуло землетрясение: есть пострадавшие, на курортах паника – фото и видео

В западной части Турции произошли два землетрясения магнитудой 4,2, а позже – 6 баллов. Пострадали по меньшей мере 22 человека. Толчки вызвали панику на популярных среди украинцев курортных городах.

Эпицентр был зафиксирован в городе Бозкурт, сообщает издание Daily Sabah. Разница между двумя землетрясениями – всего пять минут.

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Мэр города Бозкурт Бирсен Челик отметил, что подземные толчки ощущалось по меньшей мере 15-20 секунд. Однако за это время пострадал ряд домов – в них обвалились крыши, на стенах образовались глубокие трещины.



Землетрясение в Турции / Getty images

Издание "Анадолу" сообщает, что после двух землетрясений в населенных пунктах Денизли, Испарта и Стамбул в больницы попали по меньшей мере 23 человека.



Землетрясение повредило ряд зданий / Getty images

Подземные толчки ощущались даже в соседних районах. Они вызвали панику на популярных среди украинских туристов курортах – в Анталье, Мугле и Бурдуре, где расположены популярные среди украинских туристов курорты.



Последствия землетрясения в Турции​ / Getty images



В стенах домов образовались трещины / Getty images

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение магнитудой 6 вызвало панику в Анталье, Испарте и Бурдуре. Там толчки тоже ощущались.

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