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      Турцию всколыхнуло землетрясение: есть пострадавшие, на курортах паника – фото и видео

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      Землетрясение в Турции 8 августа 2019 – фото и видео
      Турцию всколыхнуло землетрясение, дошло до курортов / Getty Images

      В западной части Турции произошли два землетрясения магнитудой 4,2, а позже – 6 баллов. Пострадали по меньшей мере 22 человека. Толчки вызвали панику на популярных среди украинцев курортных городах.

      Эпицентр был зафиксирован в городе Бозкурт, сообщает издание Daily Sabah. Разница между двумя землетрясениями – всего пять минут.

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      Мэр города Бозкурт Бирсен Челик отметил, что подземные толчки ощущалось по меньшей мере 15-20 секунд. Однако за это время пострадал ряд домов – в них обвалились крыши, на стенах образовались глубокие трещины.


      Землетрясение в Турции / Getty images

      Издание "Анадолу" сообщает, что после двух землетрясений в населенных пунктах Денизли, Испарта и Стамбул в больницы попали по меньшей мере 23 человека.

      Землетрус в Туреччині
      Землетрясение повредило ряд зданий / Getty images

      Подземные толчки ощущались даже в соседних районах. Они вызвали панику на популярных среди украинских туристов курортах – в Анталье, Мугле и Бурдуре, где расположены популярные среди украинских туристов курорты.


      Последствия землетрясения в Турции​ / Getty images

      Землетрус в Туреччині
      В       стенах домов образовались трещины / Getty images

      Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение магнитудой 6 вызвало панику в Анталье, Испарте и Бурдуре. Там толчки тоже ощущались.

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      Теги: Новости политики Новости Турции Стихийный бедствия
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