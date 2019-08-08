Туреччину сколихнув землетрус: є постраждалі, на курортах паніка – фото та відео

У західній частині Туреччини 8 серпня сталися два землетруси магнітудою 4,2, а згодом – 6 балів. Постраждали щонайменше 22 людини. Поштовхи викликавши паніку на популярних серед українців курортах.

Епіцентр був зафіксований в місті Бозкурт, повідомляє видання Daily Sabah. Різниця між двома землетрусами – всього п’ять хвилин.

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Мер міста Бозкурт Бірсен Челік зазначив, що підземні поштовхи відчувалося щонайменше 15−20 секунд. Однак за цей час постраждала низка будинків – у них обвалилися дахи, на стінах утворилися глибокі тріщини.



Землетрус в Туреччині/ Getty images

Видання "Анадолу" повідомляє, що після двох землетрусів в населених пунктах Денізлі, Іспарта і Афьонкарахісар у лікарні потрапили щонайменше 23 людини.



Землетрус пошкодив низку будівель/ Getty images

Підземні поштовхи відчувалися навіть у сусідніх районах. Вони викликали паніку на популярних серед українських туристів курортах – в Антальї, Муглі і Бурдурі.



Наслідки землетрусу в Туреччині/ Getty images



У стінах будинків утворились тріщини/ Getty images

Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що землетрус магнітудою 6 викликав паніку в Антальї, Іспарті і Бурдурі. Там поштовхи теж відучувались.

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