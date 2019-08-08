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      Туреччину сколихнув землетрус: є постраждалі, на курортах паніка – фото та відео

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      Землетрус в Туреччині 8 серпня 2019 – фото і відео
      Туреччину сколихнув землетрус, дійшло до курортів / Getty Images

      У західній частині Туреччини 8 серпня сталися два землетруси магнітудою 4,2, а згодом – 6 балів. Постраждали щонайменше 22 людини. Поштовхи викликавши паніку на популярних серед українців курортах.

       Епіцентр був зафіксований в місті Бозкурт, повідомляє видання Daily Sabah. Різниця між двома землетрусами – всього п’ять хвилин.

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      Мер міста Бозкурт Бірсен Челік зазначив, що підземні поштовхи відчувалося щонайменше 15−20 секунд. Однак за цей час постраждала низка будинків – у них обвалилися дахи, на стінах утворилися глибокі тріщини.


      Землетрус в Туреччині/ Getty images

      Видання "Анадолу" повідомляє, що після двох землетрусів в населених пунктах Денізлі, Іспарта і Афьонкарахісар у лікарні потрапили щонайменше 23 людини.

      Землетрус в Туреччині
      Землетрус пошкодив низку будівель/ Getty images

      Підземні поштовхи відчувалися навіть у сусідніх районах. Вони викликали паніку на популярних серед українських туристів курортах – в Антальї, Муглі і Бурдурі. 


      Наслідки землетрусу в Туреччині/ Getty images

      Землетрус в Туреччині
      У стінах будинків утворились тріщини/ Getty images

      Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що землетрус магнітудою 6 викликав паніку в Антальї, Іспарті і Бурдурі. Там поштовхи теж відучувались.

      Читайте також: Філіппіни струснула серія землетрусів, є загиблі: фото, відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Стихійні лиха
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