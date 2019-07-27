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      Філіппіни струснула серія землетрусів, є загиблі: фото, відео

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      Філіппіни накрила серія землетрусів
      Філіппіни накрила серія землетрусів / Фото з Тwitter

      Філіппіни вчора, 26 липня, струсонуло кілька потужних землетрусів. Через поштовхи загинуло щонайменше 8 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

      Геологічна служба США відзначає, що протягом кількох годин на півночі Філіппін у муніципалітеті Ітбаят і в водах поблизу сталося щонайменше чотири землетруси магнітудою 5,4; 5,9; 4,5 і 5,7.

      До слова: Балі сколихнув сильний землетрус, є поранені: фото, відео

      За словами місцевої влади, багато місцевих жителів під час поштовхів перебували в своїх будинках і спали, адже поштовхи сталися рано вранці.

      Глава адміністрації Ітбаята Рауль де Сагон повідомив AFP, що жертвами землетрусів стали не менше восьми осіб, ще шість десятків постраждали. Також поштовхи зруйнували чимало будинків і храмів.

      Наслідки землетрусів на Філіппінах / фото з Twitter

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Землетрус Філіппіни Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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