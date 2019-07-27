Філіппіни струснула серія землетрусів, є загиблі: фото, відео
Філіппіни вчора, 26 липня, струсонуло кілька потужних землетрусів. Через поштовхи загинуло щонайменше 8 осіб, ще близько 60 отримали поранення.
Геологічна служба США відзначає, що протягом кількох годин на півночі Філіппін у муніципалітеті Ітбаят і в водах поблизу сталося щонайменше чотири землетруси магнітудою 5,4; 5,9; 4,5 і 5,7.
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За словами місцевої влади, багато місцевих жителів під час поштовхів перебували в своїх будинках і спали, адже поштовхи сталися рано вранці.
Глава адміністрації Ітбаята Рауль де Сагон повідомив AFP, що жертвами землетрусів стали не менше восьми осіб, ще шість десятків постраждали. Також поштовхи зруйнували чимало будинків і храмів.
Наслідки землетрусів на Філіппінах / фото з Twitter