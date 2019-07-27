Філіппіни струснула серія землетрусів, є загиблі: фото, відео

Філіппіни вчора, 26 липня, струсонуло кілька потужних землетрусів. Через поштовхи загинуло щонайменше 8 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

Геологічна служба США відзначає, що протягом кількох годин на півночі Філіппін у муніципалітеті Ітбаят і в водах поблизу сталося щонайменше чотири землетруси магнітудою 5,4; 5,9; 4,5 і 5,7.

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За словами місцевої влади, багато місцевих жителів під час поштовхів перебували в своїх будинках і спали, адже поштовхи сталися рано вранці.

Глава адміністрації Ітбаята Рауль де Сагон повідомив AFP, що жертвами землетрусів стали не менше восьми осіб, ще шість десятків постраждали. Також поштовхи зруйнували чимало будинків і храмів.

Наслідки землетрусів на Філіппінах / фото з Twitter

At least eight people are dead and 60 more hurt after three strong earthquakes rocked islands in the northern #Philippines early Saturday, local time: https://t.co/NdGYFkOYAc pic.twitter.com/5r4OcpydFb — AccuWeather (@breakingweather) July 27, 2019

Eight people were killed & dozens injured when twin earthquakes struck islands in the northern Philippines early Saturday while many were still asleep.

Sending Prayers for the victims and their families of these earthquakes today.#earthquake#BatanesQuake pic.twitter.com/x7jrslukE2 — ~Marietta (@MariettaDaviz) July 27, 2019

Eight killed, 60 injured in earthquake and aftershocks in Philippines https://t.co/wAQ2tpZ1Ra pic.twitter.com/d3CQ0sf3UO — GNN (@gnnhdofficial) July 27, 2019

LOOK: Houses were damaged following the back-to-back earthquakes in Itbayat, Batanes.



Credit: Steve Labrador, Executive Secretary of Gov. Marilou H. Cayco pic.twitter.com/QqJ8RESVoa — Philippine Red Cross (@philredcross) July 27, 2019

A series of strong earthquakes struck Itbayat, Batanes on Saturday morning, leaving at least 8 people dead. Here are some sourced photos pic.twitter.com/oBoGXLsDco — Frances Mangosing (@FMangosingINQ) July 27, 2019