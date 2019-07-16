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      Балі сколихнув сильний землетрус, є поранені: фото, відео

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      Балі сколихнув потужний землетрус
      Балі сколихнув потужний землетрус / Фото з Twitter

      Популярний серед туристів індонезійський острів Балі сколихнув землетрус магнітудою 5,7. У результаті поштовхів кілька людей отримали поранення, зруйновані школи та будинки.

      Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що жителі та гості Балі відчули поштовхи у ніч на 16 липня.

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      Осередок землетрусу залягав на глибині 100 кілометрів і розташовувався за 82 кілометри на захід від міста Денпасар.

      Згідно з останньою інформацією, загалом від землетрусу постраждали семеро осіб. Також зруйновані десятки будівель –  житлові будинки, храм, готель та магазини. В одній з місцевих шкіл обвалилась стеля.

      Наслідки землетрусу на Балі / Фото з Twitter

      Проте, аеропорт на Балі працював у штатному режимі. Усі рейси відправлялися згідно з зазначеним часом.

      Окрім людей на Балі, землетрус також можна відчути і в містах на сусідніх островах Ломбок і Ява.

       

       

       

       

       

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      Теги: Землетрус Стихійні лиха Землетрус в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 канал
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