Балі сколихнув сильний землетрус, є поранені: фото, відео

Популярний серед туристів індонезійський острів Балі сколихнув землетрус магнітудою 5,7. У результаті поштовхів кілька людей отримали поранення, зруйновані школи та будинки.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що жителі та гості Балі відчули поштовхи у ніч на 16 липня.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 100 кілометрів і розташовувався за 82 кілометри на захід від міста Денпасар.

Згідно з останньою інформацією, загалом від землетрусу постраждали семеро осіб. Також зруйновані десятки будівель – житлові будинки, храм, готель та магазини. В одній з місцевих шкіл обвалилась стеля.

Наслідки землетрусу на Балі / Фото з Twitter

Проте, аеропорт на Балі працював у штатному режимі. Усі рейси відправлялися згідно з зазначеним часом.

Окрім людей на Балі, землетрус також можна відчути і в містах на сусідніх островах Ломбок і Ява.

These pictures from #baliearthquake, 5.7/6 magnitude show how luck #RidgecrestEarthquake which was 7.1 magnitude was to not be in densely populated area. #earthquakes pic.twitter.com/F7Rwvqe0dZ — Abhishek Patil (@Abhi_AbhishekP) July 16, 2019

Dampak gempa di Nusa Dua pic.twitter.com/uUjxbE4IJj — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) July 16, 2019

Bali earthquake also damaged primary school near Uluwatu. Some schools have sent students home for the day. pic.twitter.com/KwaxBZ3xza — Renae Henry (@renaehenry9) July 16, 2019