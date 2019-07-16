Балі сколихнув сильний землетрус, є поранені: фото, відео
Популярний серед туристів індонезійський острів Балі сколихнув землетрус магнітудою 5,7. У результаті поштовхів кілька людей отримали поранення, зруйновані школи та будинки.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що жителі та гості Балі відчули поштовхи у ніч на 16 липня.
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Осередок землетрусу залягав на глибині 100 кілометрів і розташовувався за 82 кілометри на захід від міста Денпасар.
Згідно з останньою інформацією, загалом від землетрусу постраждали семеро осіб. Також зруйновані десятки будівель – житлові будинки, храм, готель та магазини. В одній з місцевих шкіл обвалилась стеля.
Наслідки землетрусу на Балі / Фото з Twitter
Проте, аеропорт на Балі працював у штатному режимі. Усі рейси відправлялися згідно з зазначеним часом.
Окрім людей на Балі, землетрус також можна відчути і в містах на сусідніх островах Ломбок і Ява.