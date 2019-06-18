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      Береги Японії сколихнув землетрус, а згодом накрило цунамі: фото, відео

      1956 Читать новость на русском
      Японію сколихнув потужний землетрус
      Японію сколихнув потужний землетрус / Фото з Twitter

      Біля берегів Японії 18 червня стався сильний землетрус магнітудою 6,8. Згодом через поштовхи утворилося цунамі висотою близько 1 метра, яке обрушилось на узбережжя країни.

      Землетрус стався за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю. Одразу після цього, місцева влада оголосила про загрозу цунамі.

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      Підземні поштовхи призвели до знеструмлення декількох районів на півночі Японії. Окрім того, близько 6 тисяч будинків у префектурі Ямагата та понад 3 тисячі будівель в префектурі Ніігата залишилися без електроенергії.


      Наслідки землетрусу у Японії

      Перестала працювати і залізниця, через що зупинили роботу швидкісних потягів з Токіо до Аоморі та Ніігати.

      Землетрус у Японії: дивіться відео

      Через кілька годин північно-західне узбережжя острова, зокрема район префектур Ямагата, Ніігата та Ісикава, накрила хвиля висотою близько 1 метра. 

      Наразі даних про поранених чи жертв немає.

      Зауважимо, у Японії часто стаються землетруси. Так, на початку травня підземні поштовхи силою 6,3 сколихнули південний схід острова Кюсю. А перед цим, наприкінці квітня землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано на острові Хоккайдо недалеко від японського міста Сідзунай. Тоді осередок залягав на глибині 121,5 кілометра.

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      Теги: Японія Стихійні лиха Землетрус
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