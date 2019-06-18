Береги Японії сколихнув землетрус, а згодом накрило цунамі: фото, відео

Біля берегів Японії 18 червня стався сильний землетрус магнітудою 6,8. Згодом через поштовхи утворилося цунамі висотою близько 1 метра, яке обрушилось на узбережжя країни.

Землетрус стався за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю. Одразу після цього, місцева влада оголосила про загрозу цунамі.

Читайте також: Філіппіни сколихнув потужний землетрус, є жертви: моторошні фото і відео

Підземні поштовхи призвели до знеструмлення декількох районів на півночі Японії. Окрім того, близько 6 тисяч будинків у префектурі Ямагата та понад 3 тисячі будівель в префектурі Ніігата залишилися без електроенергії.



Наслідки землетрусу у Японії

Перестала працювати і залізниця, через що зупинили роботу швидкісних потягів з Токіо до Аоморі та Ніігати.

Землетрус у Японії: дивіться відео

Через кілька годин північно-західне узбережжя острова, зокрема район префектур Ямагата, Ніігата та Ісикава, накрила хвиля висотою близько 1 метра.

Наразі даних про поранених чи жертв немає.

Зауважимо, у Японії часто стаються землетруси. Так, на початку травня підземні поштовхи силою 6,3 сколихнули південний схід острова Кюсю. А перед цим, наприкінці квітня землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано на острові Хоккайдо недалеко від японського міста Сідзунай. Тоді осередок залягав на глибині 121,5 кілометра.