В Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,3

Землетрус магнітудою 6,3 стався в п'ятницю на південному сході острова Кюсю. Спершу було оголошено про загрозу цунамі, але попередження швидко зняли.

За повідомляннями телеканалу NHK відомостей про жертви, руйнування, збої в роботі комунальних або транспортних систем наразі не надходило.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів в районі префектури Міядзакі на південному сході острова Кюсю.

Повідомляється, що атомні станції на острові Кюсю не постраждали в результаті події там землетрусу. Про це повідомило керівництво діючої на острові енергетичної компанії Kyushu Electric Power.

За його даними, збоїв в роботі АЕС або витоків радіоактивних речовин не зафіксовано.

Останнім часом Японію почало струшувати часто. Так, в кінці квітня землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано на острові Хоккайдо недалеко від японського міста Сідзунай. Тоді середок залягав на глибині 121,5 кілометра.