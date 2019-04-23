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      Філіппіни сколихнув потужний землетрус, є жертви: моторошні фото і відео

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      Філіппіни сколихнув сильний землетрус, є загиблі
      Філіппіни сколихнув сильний землетрус, є загиблі / Фото з Twitter

      На півночі Філіппін неподалік від столиці Маніли на острові Лусон у понеділок, 22 квітня, стався потужний землетрус. Підземні поштовхи зруйнували багато будівель, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей.

      Сила землетрусу становила 6,1 бала за шкалою Ріхтера, передає Еxpress. Найсильніші поштовхи відчули тисячі жителів провінції Пампанга, які змушені були швидко залишили свої оселі.

      Читайте також: Індонезію сколихнув новий потужний землетрус

      Епіцентр землетрусу залягав на глибині 30 кілометрів неподалік від Маніли. Стихія зруйнувала сотні будинків, пошкодила лінії електропередач та дороги, а в місті Порак завалився чотирьохповерховий супермаркет. Рятувальники вже витягли з-під завалів вже 15 тіл загиблих, ще 80 осіб отримали поранення. Проте, кількість загиблих та постраждалих може значно зрости, адже під завалами опинилися десятки людей.

      Через землетрус була порушена робота наземного транспорту та аеропорту. Чимало людей залишаються без світла в оселях. Окрім того, зниклими безвісти вважаються щонайменше 25 осіб.


      Наслідки землетрусу в аеропорті Філіппін

      23 квітня на Філіппінах стався новий потужний землетрус магнітудою 6,3. Цього разу підземні поштовхи зафіксували в центральній частині  країни, Поки що про руйнування та жертви цього другого землетрусу не повідомляється.

      Очевидці публікують у мережі моторошні фото та відно наслідків землетрусу. 


      Наслідки землетрусу на Філіппінах


      Філіппіни сколихнув потужний землетрус

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Філіппіни Землетрус Жертви Стихійні лиха
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