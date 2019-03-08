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      Індонезію сколихнув новий потужний землетрус

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      Індонезію сколихнув землетрус магнітудою 5,3
      Індонезію сколихнув землетрус магнітудою 5,3 / Фото з відкритих джерел

      В Індонезії знову стався сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,3 струсонули східну провінцію країни Папуа.

      Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів, повідомляє Anadolu Agency.

      Читайте також: Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені

      "У провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр був розташований за 71 кілометр на північному сході від регіону Ялімо в Папуа", – повідомили в Національному управлінні метеорології, кліматології і геофізики.

      За попередніми даними, жертв, постраждалих і руйнувань унаслідок землетрусу немає.

      Також не оголошувалася загроза цунамі.

      Індонезія часто потерпає від стихійних лих. Щорічно сейсмологи реєструють тут шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4.0. Так, 28 вересня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,7 – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті.

      3 листопада біля берегів Індонезії сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2. А вже у ніч на 23 грудня Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.

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      Теги: Землетрус в Індонезії Індонезія Стихійні лиха Землетрус
      Джерело: 24 Канал
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