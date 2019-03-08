13:59
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Индонезию всколыхнуло новое мощное землетрясение

      20 Читати новину українською
      Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3
      Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3 / Фото из открытых источников

      В Индонезии снова произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,3 сотрясли восточную провинцию страны Папуа.

      Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров, сообщает Anadolu Agency.

      Читайте также: Стихийные бедствия, всколыхнувшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения

      "В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр был расположен в 71 километрах на северо-востоке от региона Ялимо в Папуа", – сообщили в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.

      По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

      Также не объявлялась угроза цунами.

      Индонезия часто страдает от стихийных бедствий. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4.0. Так, 28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой в 7,7 – эпицентр был неподалеку от побережья, рядом с городом Палу. Вслед за толчком город, где проживает около 350 тысяч человек, накрыла шестиметровая волна цунами. Погибли почти 2 тысячи человек, еще 5 тысяч считаются пропавшими без вести.

      3 ноября у берегов Индонезии произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2. А уже в ночь на 23 декабря Индонезию поразило цунами, в результате чего по меньшей мере 222 человека погибли и еще около 180 получили ранения. Стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.

      blog_ava
      Поздравления с 8 марта в прозе и стихах: лучшая подборка
      сегодня
      9809
      Теги: Индонезия Землетрясение в Индонезии Землетрясение Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      7 современных женщин-архитекторов, от работ которых перехватывает дыхание
      сегодня , 13:30 7 современных женщин-архитекторов, от работ которых перехватывает дыхание
      Юлія Гілей 21
      Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      сегодня , 13:00 Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      Станіслав Безушко 121
      Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові
      сегодня , 12:00 Ґендерно-лінгвістична рівність, або Фемінітиви в українській мові
      Блог Медіа 137
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 38546
      Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
      сегодня , 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
      Яніна Ткачук 110
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Сицилию всколыхнуло землетрясение: жуткие фото последствий разрушений
       26 декабря 2018 , 09:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук