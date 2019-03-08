Индонезию всколыхнуло новое мощное землетрясение

В Индонезии снова произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,3 сотрясли восточную провинцию страны Папуа.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров, сообщает Anadolu Agency.

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"В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр был расположен в 71 километрах на северо-востоке от региона Ялимо в Папуа", – сообщили в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.

По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Также не объявлялась угроза цунами.

Индонезия часто страдает от стихийных бедствий. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4.0. Так, 28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой в 7,7 – эпицентр был неподалеку от побережья, рядом с городом Палу. Вслед за толчком город, где проживает около 350 тысяч человек, накрыла шестиметровая волна цунами. Погибли почти 2 тысячи человек, еще 5 тысяч считаются пропавшими без вести.

3 ноября у берегов Индонезии произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2. А уже в ночь на 23 декабря Индонезию поразило цунами, в результате чего по меньшей мере 222 человека погибли и еще около 180 получили ранения. Стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау.