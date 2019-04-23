Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение, есть жертвы: жуткие фото и видео

На севере Филиппин неподалеку от столицы Манилы на острове Лусон в понедельник, 22 апреля, произошло мощное землетрясение. Подземные толчки разрушили множество зданий, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

Сила землетрясения составила 6,1 балла по шкале Рихтера, передает Ехргеѕѕ. Сильнейшие толчки ощутили тысячи жителей провинции Пампанга, которые вынуждены были быстро покинуть свои дома.

Читайте также: Индонезию всколыхнуло новое мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 30 километров недалеко от Манилы. Стихия разрушила сотни домов, повредила линии электропередач и дороги, а в городе Порак рухнул четырехэтажный супермаркет. Спасатели уже извлекли из-под завалов 15 тел погибших, еще 80 человек получили ранения. Однако, количество погибших и пострадавших может значительно возрасти, ведь под завалами оказались десятки людей.

Из-за землетрясения была нарушена работа наземного транспорта и аэропорта. Многие остаются без света в домах. Кроме того, пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.



Последствия землетрясения в аэропорту Филиппин

23 апреля на Филиппинах произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,3. На этот раз подземные толчки были зафиксированы в центральной части страны. Пока о разрушениях и жертвах этого второго землетрясения не сообщается.

Очевидцы публикуют в сети жуткие фото и видео последствий землетрясения.



Последствия землетрясения на Филиппинах



Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение

JUST IN: Clark International Airport in the #Philippines closed for 24 hours after 6.1-magnitude #earthquake that hit Zambales in Philippines. pic.twitter.com/NcyYPpqMJK — OMNI FLYERS (@omni_flyers) 22 квітня 2019 р.