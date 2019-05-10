Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке острова Кюсю. Сначала было объявлено об угрозе цунами, но предупреждения быстро сняли.

По сообщениям телеканала NHK сведений о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем пока не поступало.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

Сообщается, что атомные станции на острове Кюсю не пострадали в результате происшествия там землетрясения. Об этом сообщило руководство действующей на острове энергетической компании Kyushu Electric Power.

По его данным, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

В последнее время Японию начало встряхивать часто. Так, в конце апреля землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на острове Хоккайдо недалеко от японского города Сидзунай. Тогда середок залегал на глубине 121,5 километра.