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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3

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      Японию обрушилось сильное землетрясение
      Японию обрушилось сильное землетрясение / Фото из открытых источников

      Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке острова Кюсю. Сначала было объявлено об угрозе цунами, но предупреждения быстро сняли.

      По сообщениям телеканала NHK сведений о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем пока не поступало.

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      Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

      Сообщается, что атомные станции на острове Кюсю не пострадали в результате происшествия там землетрясения. Об этом сообщило руководство действующей на острове энергетической компании Kyushu Electric Power.

      По его данным, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

      В последнее время Японию начало встряхивать часто. Так, в конце апреля землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на острове Хоккайдо недалеко от японского города Сидзунай. Тогда середок залегал на глубине 121,5 километра.

      blog_ava
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      Теги: Япония Землетрясение
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