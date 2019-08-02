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      Індонезію сколихнув сильний землетрус, є загроза цунамі: фото, відео

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      Землетрус в Індонезії 2 серпня 2019, є загроза цунамі – фото, відео
      Люди вибігали на вулиці після землетрусу в Індонезії / Фото з Twitter

      Біля узбережжя острова Суматра на заході Індонезії 2 серпня стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Сейсмологи вже оголосили попередження про загрозу цунамі.

      У Геологічній службі США повідомили, що землетрус стався за 105 кілометрів від узбережжя провінції Західна Ява, його осередок залягав на глибині 42,8 кілометра.

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      Індонезія видала попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 6,8 біля острову Суматра,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі даних про жертв чи постраждалих немає. Проте, удар землетрусу відчули навіть жителі столиці Індонезії Джакарти та інших великих міст.


      Через землетрус в Індонезії люди вибігали на вулицю / фото з Twitter

      Індонезія розташована у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище.

      Проте, очевидці розповідають, що відчули сильний підземний поштовх і почали вибігати на вулицю. У деяких будинках потріскали стіни, трусило стелю, а з прилавків магазинів падали продукти.


      Наслідки землетрусу в Індонезії / фото з Twitter


      Жителі Індонезії після землетрусу / фото з Twitter

       

       

       

       

       

       

       

      Що відомо про землетруси в Індонезії? Індонезія часто потерпає від стихійних лих. Щорічно сейсмологи реєструють тут шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4.0. Так, 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,7 – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті.

      3 листопада біля берегів Індонезії сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2. А вже у ніч на 23 грудня Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.

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      Теги: Землетрус в Індонезії Землетрус Стихійні лиха Індонезія
      Джерело: 24 канал
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