Індонезію сколихнув сильний землетрус, є загроза цунамі: фото, відео

Біля узбережжя острова Суматра на заході Індонезії 2 серпня стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Сейсмологи вже оголосили попередження про загрозу цунамі.

У Геологічній службі США повідомили, що землетрус стався за 105 кілометрів від узбережжя провінції Західна Ява, його осередок залягав на глибині 42,8 кілометра.

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Індонезія видала попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 6,8 біля острову Суматра,

– йдеться у повідомленні.

Наразі даних про жертв чи постраждалих немає. Проте, удар землетрусу відчули навіть жителі столиці Індонезії Джакарти та інших великих міст.



Через землетрус в Індонезії люди вибігали на вулицю / фото з Twitter

Індонезія розташована у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище.

Проте, очевидці розповідають, що відчули сильний підземний поштовх і почали вибігати на вулицю. У деяких будинках потріскали стіни, трусило стелю, а з прилавків магазинів падали продукти.



Наслідки землетрусу в Індонезії / фото з Twitter



Жителі Індонезії після землетрусу / фото з Twitter

IN PHOTOS: Jakarta residents evacuate as powerful earthquake strikes off Indonesia’s coast https://t.co/ArXN9OtAsd



(Photos: AFP) pic.twitter.com/WEueBuAof0 — CNA (@ChannelNewsAsia) 2 серпня 2019 р.

VIDEO: Lights, TV screens swaying in an 11th-floor Jakarta office after a quake struck off Sumatra, Indonesia (: Twitter / Alfarabi Nazriza) https://t.co/ArXN9OtAsd pic.twitter.com/BwVW68k9rq — CNA (@ChannelNewsAsia) 2 серпня 2019 р.

Що відомо про землетруси в Індонезії? Індонезія часто потерпає від стихійних лих. Щорічно сейсмологи реєструють тут шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4.0. Так, 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою в 7,7 – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті.



3 листопада біля берегів Індонезії сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2. А вже у ніч на 23 грудня Індонезію вразило цунамі, внаслідок чого щонайменше 222 людини загинули та ще близько 180 зазнали поранень. Стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.