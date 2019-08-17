Стамбул превратился в реку из-за жуткого ливня: шокирующие фото, видео
Стамбул 17 августа накрыл мощный ливень, который превратил историческую столицу Турцию в огромную реку. Вода затопила много культурных объектов в историческом районе Фатих, а всемирно известный Гранд-базар пришлось эвакуировать.
Сильный ливень затопил несколько ключевых магистралей города и станцию метро Атакьой, пишет DHA.
Читайте также: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео
Из-за ливня все паромные рейсы в Стамбуле отменены. Затоплено одно из популярных туристических мест - Гранд-базар в историческом районе Фатих,
– пишет издание.
Базар пришлось полностью эвакуировать, ведь все прилавки с товарами "поплыли" вместе с водой.
Кроме того, затопило и маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах домов. Продавцы и владельцы пытаются спасти товары.
Сумасшедший ливень затопил Гранд-базар в Стамбуле / фото с Instagram
Накануне турецкие метеорологи предупреждали о сильных осадках и ухудшении погодных условий. Тем не менее, нито не ожидал, что ливень приведет к таким последствиям.
Последствия сильного ливня в Стамбуле / фото с Twitter и Instagram
Как видно на фото и видео очевидцев, бурная река, образовавшаяся после ливня, сносила на своем пути все и разрушала дороги. Большинство машин оказались в водяной ловушке, а местами машины полностью ушли под воду.