18:02
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA. Жир: Провальные дни Порошенко. Гламурный День Независимости
      Вєсті.UA
      17:54, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Стамбул превратился в реку из-за жуткого ливня: шокирующие фото, видео

      86 Читати новину українською
      Стамбул ушел под воду из-за буйного ливня
      Стамбул ушел под воду из-за буйного ливня / Фото из Тwitter

      Стамбул 17 августа накрыл мощный ливень, который превратил историческую столицу Турцию в огромную реку. Вода затопила много культурных объектов в историческом районе Фатих, а всемирно известный Гранд-базар пришлось эвакуировать.

      Сильный ливень затопил несколько ключевых магистралей города и станцию метро Атакьой, пишет DHA.

      Читайте также: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

      Из-за ливня все паромные рейсы в Стамбуле отменены. Затоплено одно из популярных туристических мест - Гранд-базар в историческом районе Фатих,
      – пишет издание.

      Базар пришлось полностью эвакуировать, ведь все прилавки с товарами "поплыли" вместе с водой.

      Кроме того, затопило и маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах домов. Продавцы и владельцы пытаются спасти товары.

      Сумасшедший ливень затопил Гранд-базар в Стамбуле / фото с Instagram

      Накануне турецкие метеорологи предупреждали о сильных осадках и ухудшении погодных условий. Тем не менее, нито не ожидал, что ливень приведет к таким последствиям.

       

      Последствия сильного ливня в Стамбуле / фото с Twitter и Instagram

      Как видно на фото и видео очевидцев, бурная река, образовавшаяся после ливня, сносила на своем пути все и разрушала дороги. Большинство машин оказались в водяной ловушке, а местами машины полностью ушли под воду.

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #İstanbul #Eminönü

      Допис, поширений İstanbul Gezginleri (@igezginleri)

       

       

       

      blog_ava
      Топ-трансферы лета 2019: онлайн
      сегодня
      4777
      Теги: Стихийный бедствия Новости Турции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голобородько VS Зеленский: О кадровых чистках и должностях в новом парламенте
      сегодня , 18:00 Голобородько VS Зеленский: О кадровых чистках и должностях в новом парламенте
      1
      О жизни в "ЛНР" до и после плена
      сегодня , 17:08 О жизни в "ЛНР" до и после плена
      Ольга Черненко 271
      Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      сегодня , 17:01 Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      Дмитро Гнап 228
      Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      сегодня , 16:02 Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      Все про екологію 4168
      Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      сегодня , 15:30 Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      Павло Казарін 203
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук