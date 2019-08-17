Стамбул превратился в реку из-за жуткого ливня: шокирующие фото, видео

Стамбул 17 августа накрыл мощный ливень, который превратил историческую столицу Турцию в огромную реку. Вода затопила много культурных объектов в историческом районе Фатих, а всемирно известный Гранд-базар пришлось эвакуировать.

Сильный ливень затопил несколько ключевых магистралей города и станцию метро Атакьой, пишет DHA.

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Из-за ливня все паромные рейсы в Стамбуле отменены. Затоплено одно из популярных туристических мест - Гранд-базар в историческом районе Фатих,

– пишет издание.

Базар пришлось полностью эвакуировать, ведь все прилавки с товарами "поплыли" вместе с водой.

Кроме того, затопило и маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах домов. Продавцы и владельцы пытаются спасти товары.

Сумасшедший ливень затопил Гранд-базар в Стамбуле / фото с Instagram

Накануне турецкие метеорологи предупреждали о сильных осадках и ухудшении погодных условий. Тем не менее, нито не ожидал, что ливень приведет к таким последствиям.

Последствия сильного ливня в Стамбуле / фото с Twitter и Instagram

Как видно на фото и видео очевидцев, бурная река, образовавшаяся после ливня, сносила на своем пути все и разрушала дороги. Большинство машин оказались в водяной ловушке, а местами машины полностью ушли под воду.

Allah vatanımızı, milletimizi afetlerden korusun. Lakin tevekkülün de bazı yerine getirilmesi gereken şartları var. Meteoroloji günlerdir yağmur gelecek diye bağırırken önlem alınmaması, İBB’nin vurdumduymazlığı ne olacak ?#İstanbuldaYağmur pic.twitter.com/lgQQM1qhrK — Çilem Akbayrak (@AkbayrakCilem) August 17, 2019