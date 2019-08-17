17:53
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, 16 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Стамбул перетворився на річку через шалену зливу: шокуючі фото, відео

      170 Читать новость на русском
      Стамбул пішов під воду через шалену зливу
      Стамбул пішов під воду через шалену зливу / Фото з Тwitter

      Стамбул 17 серпня накрила шалена злива, яка перетворила історичну столицю Туреччину на величезну річку. Вода затопила багато культурних об'єктів в історичному районі Фатіх, а всесвітньовідомий Гранд-базар довелося евакуйовувати.

      Сильна злива затопила кілька ключових магістралей міста і станцію метро Атакьой, пише DHA.

      Читайте також: Зірваний купол і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

      Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані. Затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх,
      – пише видання.

      Базар довелося повністю евакуйовувати, адже усі прилавки з товарами "попливли" разом з водою.

      Окрім того, затопило й маленькі магазинчики у підземних переходах і на нижніх поверхах будинків. Продавці та власники намагаються врятувати товари.

      Шалена злива затопила Гранд-базар в Стамбулі / фото з Instagram

      Напередодні турецькі метеорологи попереджали про сильні опади та погіршення погодних умов. Проте, нізто не очікував, що злива призведе до таких наслідків.

       

      Наслідки сильної зливи у Стамбулі / фото з Twitter та Instagram

      Як видно на фото та відео очевидців, бурхлива річка, що утворилась після зливи, зносила на своєму шляху усе та руйнувала дороги. Більшість машин опинилися у водяній пастці, а подекути автівки повністю пішли під воду.

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #İstanbul #Eminönü

      Допис, поширений İstanbul Gezginleri (@igezginleri)

       

       

       

      blog_ava
      Запобіжний захід Гримчаку: суд визнав помилку, але залишив заступника міністра під вартою
      сьогодні
      6353
      Теги: Стихійні лиха Новини Туреччини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      О жизни в "ЛНР" до и после плена
      сьогодні , 17:08 О жизни в "ЛНР" до и после плена
      Ольга Черненко 224
      Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      сьогодні , 17:01 Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      Дмитро Гнап 337
      Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      сьогодні , 16:02 Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      Все про екологію 4071
      Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      сьогодні , 15:30 Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      Павло Казарін 396
      День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
      сьогодні , 15:20 День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
      152
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук