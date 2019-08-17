Стамбул перетворився на річку через шалену зливу: шокуючі фото, відео

Стамбул 17 серпня накрила шалена злива, яка перетворила історичну столицю Туреччину на величезну річку. Вода затопила багато культурних об'єктів в історичному районі Фатіх, а всесвітньовідомий Гранд-базар довелося евакуйовувати.

Сильна злива затопила кілька ключових магістралей міста і станцію метро Атакьой, пише DHA.

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Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані. Затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх,

– пише видання.

Базар довелося повністю евакуйовувати, адже усі прилавки з товарами "попливли" разом з водою.

Окрім того, затопило й маленькі магазинчики у підземних переходах і на нижніх поверхах будинків. Продавці та власники намагаються врятувати товари.

Шалена злива затопила Гранд-базар в Стамбулі / фото з Instagram

Напередодні турецькі метеорологи попереджали про сильні опади та погіршення погодних умов. Проте, нізто не очікував, що злива призведе до таких наслідків.

Наслідки сильної зливи у Стамбулі / фото з Twitter та Instagram

Як видно на фото та відео очевидців, бурхлива річка, що утворилась після зливи, зносила на своєму шляху усе та руйнувала дороги. Більшість машин опинилися у водяній пастці, а подекути автівки повністю пішли під воду.

Allah vatanımızı, milletimizi afetlerden korusun. Lakin tevekkülün de bazı yerine getirilmesi gereken şartları var. Meteoroloji günlerdir yağmur gelecek diye bağırırken önlem alınmaması, İBB’nin vurdumduymazlığı ne olacak ?#İstanbuldaYağmur pic.twitter.com/lgQQM1qhrK — Çilem Akbayrak (@AkbayrakCilem) August 17, 2019