Стамбул перетворився на річку через шалену зливу: шокуючі фото, відео
Стамбул 17 серпня накрила шалена злива, яка перетворила історичну столицю Туреччину на величезну річку. Вода затопила багато культурних об'єктів в історичному районі Фатіх, а всесвітньовідомий Гранд-базар довелося евакуйовувати.
Сильна злива затопила кілька ключових магістралей міста і станцію метро Атакьой, пише DHA.
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Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані. Затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх,
– пише видання.
Базар довелося повністю евакуйовувати, адже усі прилавки з товарами "попливли" разом з водою.
Окрім того, затопило й маленькі магазинчики у підземних переходах і на нижніх поверхах будинків. Продавці та власники намагаються врятувати товари.
Шалена злива затопила Гранд-базар в Стамбулі / фото з Instagram
Напередодні турецькі метеорологи попереджали про сильні опади та погіршення погодних умов. Проте, нізто не очікував, що злива призведе до таких наслідків.
Наслідки сильної зливи у Стамбулі / фото з Twitter та Instagram
Як видно на фото та відео очевидців, бурхлива річка, що утворилась після зливи, зносила на своєму шляху усе та руйнувала дороги. Більшість машин опинилися у водяній пастці, а подекути автівки повністю пішли під воду.